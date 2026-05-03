Gripe: la gente se vacuna menos y especialistas advierten sobre el riesgo de un rebrote grave

La situación epidemiológica en Argentina encendió las alarmas de los especialistas. Pese a que las dosis de la vacuna antigripal están disponibles de forma gratuita desde marzo, el nivel de inmunización es significativamente menor al del año pasado.

El infectólogo Hugo Pizzi expresó su profunda preocupación por este fenómeno, señalando que el desinterés social, principalmente en las generaciones más jóvenes, podría derivar en un escenario sanitario crítico.

“El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, afirmó Pizzi en declaraciones radiales. Esta resistencia a la inmunización ya ha escalado al plano judicial en provincias como Mendoza, donde se han iniciado procesos por el incumplimiento de la protección de menores.

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Alerta mundial por la baja vacunación

En tanto, Pizzi declaró a la Agencia Noticias Argentinas que considera que el fenómeno se debe a la falta de conciencia: “No es preocupación, es ignorancia. Negar el valor de las vacunas que erradicaron enfermedades como la viruela o la poliomielitis es imposible”.

La vacuna antigripal es clave para frenar el avance de la agresiva cepa H3N2 que ya afectó a Europa.

La amenaza de la cepa H3N2, el impacto en Europa

El principal temor de los expertos radica en la circulación de la cepa H3N2 subclado K, una variante que causó estragos durante el último invierno en el hemisferio norte. Según Pizzi, esta variante demostró una agresividad inusual. “Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes y sanas que no podían moverse. Europa tembló con esto”, detalló el especialista, subrayando que la gripe puede tener consecuencias letales si no se cuenta con la protección adecuada.

El riesgo de un rebrote grave aumenta a medida que bajan las temperaturas, y la falta de "barrera sanitaria" (inmunidad de rebaño) deja a la población vulnerable ante una cepa que ya demostró su capacidad de desbordar sistemas de salud más robustos.

Las vacunas salvan hasta 5 millones de vidas al año, pero crece la preocupación por la caída de la inmunidad colectiva

El especialista advirtió que la actual baja cobertura pone en jaque la inmunidad de rebaño, señalando un retroceso alarmante en las estadísticas: mientras que al inicio de la pandemia el índice de vacunación infantil alcanzaba el 90%, luego descendió al 70% y hoy existen vacunas con apenas un 50% de cobertura.

Ante este escenario, alertó que la pérdida de este efecto protector implica un riesgo directo y grave para la salud de toda la población.

Calendario obligatorio, multas y detenciones

Ante el resurgimiento de enfermedades que estaban controladas, algunas jurisdicciones han endurecido su postura. En provincias como Mendoza y Córdoba, el incumplimiento del calendario oficial puede derivar en multas e incluso detenciones.

La normativa vigente establece la vacunación gratuita y obligatoria para los grupos de riesgo: niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con comorbilidades.

No obstante, Pizzi insistió en que, dada la peligrosidad de la cepa actual, "lo ideal sería que se vacunen todos". En ese sentido, destacó que muchas obras sociales han ampliado su cobertura por una cuestión de costo-beneficio. “Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva”, concluyó el experto.