La gripe vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria mundial por la circulación de nuevas variantes del virus influenza A, entre ellas el subclado K de la cepa H3N2, considerado más contagioso. En ese contexto, un hallazgo científico reciente demostró la existencia de un “escudo biológico” natural del cuerpo humano capaz de frenar la infección antes de que se inicie.

El hallazgo fue liderado por científicos de la Fundación Fisabio, en España, y se basa en el estudio de la dermcidina, un péptido antimicrobiano producido por el propio organismo. La investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y despertó interés internacional por su potencial aplicación clínica.

Según los investigadores, la dermcidina actúa como una primera línea de defensa frente a los virus respiratorios. Está presente en el sudor, la saliva, las lágrimas y la nasofaringe, es decir, en las principales vías de entrada de los patógenos que se transmiten por el aire.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Campaña antigripal 2026: quiénes deben vacunarse, cuándo hacerlo y por qué es clave prevenir complicaciones

Cómo actúa la dermcidina y por qué es distinta a los antivirales actuales

La dermcidina es un péptido antimicrobiano humano que cumple una función clave en la inmunidad innata. A diferencia de los medicamentos tradicionales contra la gripe, su mecanismo de acción apunta a una fase más temprana de la infección.

De acuerdo con el estudio, la dermcidina se une a la hemaglutinina, una proteína esencial del virus de la gripe que le permite adherirse a las células humanas. Al alterar la estructura de esa proteína, impide que el virus logre ingresar a la célula y comenzar el proceso de infección.

Este enfoque contrasta con el de antivirales como el Tamiflú, que actúan sobre la neuraminidasa, otra proteína viral. Los científicos advierten que frente a esta última ya se detectaron fenómenos de resistencia, lo que vuelve estratégico explorar nuevas dianas terapéuticas.

Una de cada cinco personas contagiadas con influenza no presenta síntomas gracias a la dermcidina.

La investigadora principal del trabajo, María Ferrer, subrayó que se trata de un "mecanismo innovador" ya que bloquea al virus en una etapa inicial, antes de que pueda multiplicarse. Esta característica lo vuelve especialmente relevante ante la aparición constante de nuevas cepas.

Los ensayos demostraron que la dermcidina inhibe todas las variantes de gripe A analizadas. Además, mostró actividad antiviral de amplio espectro frente a otros virus respiratorios, incluidos el virus del sarampión y el coronavirus humano OC43, asociado al resfrío común.

Los experimentos se realizaron tanto in vitro como in vivo, en modelos animales. En ratones, la dermcidina logró proteger contra la infección por gripe A, reduciendo la carga viral y la severidad del cuadro.

Gripe H3N2 en Argentina: qué remedio conocido puede ser útil y en qué momento tomarlo

Otro dato clave es que los niveles de esta proteína aumentan de forma natural durante una infección respiratoria, lo que refuerza su rol como defensa fisiológica del organismo frente a los virus.

El misterio de los asintomáticos y el futuro de nuevos tratamientos

Uno de los interrogantes históricos en torno a la gripe es por qué una parte de las personas infectadas nunca desarrolla síntomas. Las estadísticas indican que una de cada cinco personas contagiadas con influenza permanece asintomática.

La investigación encontró una posible explicación. Según los datos analizados, las personas asintomáticas presentan niveles basales de dermcidina hasta seis veces superiores a los de aquellos individuos que sí desarrollan la enfermedad.

La dermcidina inhibe todas las variantes de gripe A.

“Cabe destacar que los niveles de dermcidina fueron más altos en individuos asintomáticos que en individuos susceptibles”, señalan los autores en el artículo publicado en PNAS. Este hallazgo sugiere que el péptido antimicrobiano cumple un papel determinante en la aparición -o ausencia- de síntomas.

La coautora del estudio, Paula Corell, detalló que “los resultados muestran que los niveles basales de dermcidina son hasta seis veces superiores en personas que nunca han desarrollado síntomas gripales, en comparación con individuos susceptibles”. Además, explicó que durante una infección respiratoria su concentración aumenta de forma significativa.

En el trabajo, los investigadores concluyen: “Por lo tanto, demostramos que la dermcidina inhibe la infección por el virus de la influenza in vitro e in vivo, con potencial como producto de origen humano para la prevención y el tratamiento de infecciones virales respiratorias”.

RV/ff