Aumentan los resfríos y cuadros gripales: qué dice el último informe y cómo prevenirlos

Con la llegada de las primeras bajas de temperatura, los resfríos, las gripes y otros cuadros respiratorios empiezan a ganar terreno en todo el país. Si bien se trata de un fenómeno estacional, en las últimas semanas comenzó a registrarse un aumento en las consultas médicas por síntomas compatibles con síndromes gripales, como congestión, dolor de garganta, tos y fiebre moderada.

De acuerdo al último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 12, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. No obstante, se observa un leve incremento en la notificación de casos de gripe (influenza) en comparación con la semana previa, aunque los valores siguen siendo bajos y dentro de lo esperado para esta época del año. En la misma línea, tanto la bronquiolitis (virus sincicial respiratorio [VSR]) como el coronavirus (SARS-CoV-2) presentan niveles de circulación sin picos significativos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hallaron un “antídoto natural” contra la gripe: cómo actúa y por qué uno de cada cinco contagiados no se enferma

Dentro de los virus bajo vigilancia, la Influenza A (H3N2) (variante de la gripe) continúa siendo monitoreada de cerca. A partir de estudios de secuenciación genómica, se confirmaron nuevos casos de la variante K, lo que eleva el total a 118 confirmados en 20 jurisdicciones del país. Aunque el escenario no indica un brote, sí refleja que el virus está presente y podría intensificarse con el avance del otoño y la llegada del invierno.

El informe también da cuenta de otras enfermedades en seguimiento. En el caso de la tos convulsa, (coqueluche), se confirmaron tres nuevos casos durante la semana analizada, alcanzando un total de 255 en lo que va de 2026, aunque con una tendencia descendente en relación a fines del año pasado.

Por su parte, el hantavirus sumó dos nuevos casos, uno en Salta y otro en la provincia de Buenos Aires, con un total de 32 confirmados en el año. En cuanto al dengue, no se registraron nuevos casos en la última semana, aunque las autoridades advierten que es necesario sostener la vigilancia por la persistencia del mosquito vector en zonas con condiciones favorables, más allá de la baja de las temperaturas generales tras el comienzo del otoño.

Recomendaciones para cuidarnos durante el invierno

Al margen de estos datos, el aumento de cuadros leves es el indicador más visible para la población. En guardias y consultorios, los profesionales de la salud advierten un crecimiento sostenido de consultas por enfermedades respiratorias bajas y altas, muchas de ellas autolimitadas, pero que pueden generar complicaciones en personas de riesgo si no se toman los cuidados adecuados.

Vacunación PAMI: los detalles sobre la aplicación conjunta contra la gripe, neumonía y COVID-19

En este contexto, las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de prevención. La higiene de manos, la ventilación de ambientes incluso en días fríos y el hábito de cubrirse al toser o estornudar siguen siendo claves para reducir la transmisión. También se recomienda evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas y no recurrir a la automedicación, especialmente con antibióticos, que no son efectivos para tratar infecciones virales.

A su vez, se destaca la importancia de mantener al día las vacunas, en particular la antigripal en los grupos de riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud. La consulta médica oportuna ante síntomas persistentes o signos de alarma, como fiebre alta o dificultad para respirar, es otro de los puntos centrales para evitar complicaciones.

Aunque el escenario actual se mantiene bajo control y dentro de los parámetros esperados, el incremento de resfríos y cuadros gripales marca el inicio de una temporada en la que estos virus suelen intensificarse. La combinación de prevención, vacunación y atención temprana aparece, una vez más, como la mejor estrategia para atravesar los meses más fríos con el menor impacto posible.

RG / EM