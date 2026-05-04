Vacuna antigripal 2026: quiénes deben vacunarse gratis y qué se sabe de la variante H3N2

La campaña de vacunación antigripal 2026 avanza en todo el país con un objetivo central: reducir el impacto de la gripe en los meses de mayor circulación viral. El Ministerio de Salud de la Nación decidió adelantar la estrategia sanitaria ante el aumento sostenido de enfermedades respiratorias y la presencia de variantes más contagiosas del virus influenza.

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La gripe es una enfermedad viral respiratoria de alta transmisibilidad que, si bien en la mayoría de los casos evoluciona de forma leve, puede provocar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso la muerte en personas vulnerables. En ese contexto, la vacunación se posiciona como la principal herramienta de prevención.

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Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal 2026 gratis en Argentina

La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de forma gratuita en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país a los grupos priorizados:

- Personal de salud

- Personas de 65 años o más

- Embarazadas (en cualquier trimestre)

- Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto si no fueron vacunadas durante el embarazo)

- Niños de 6 a 24 meses

- Personas entre 24 meses y 64 años con factores de riesgo

- Personal estratégico (como Fuerzas Armadas y de Seguridad)

En el caso de las embarazadas, además, se recomienda la aplicación de otras vacunas complementarias como la triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 y la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Factores de riesgo para la vacuna antigripal: enfermedades que requieren vacunación

Las personas con enfermedades preexistentes integran uno de los grupos más importantes dentro de la campaña. En estos casos, la vacunación puede requerir orden médica o documentación que acredite la condición.

Entre los principales factores de riesgo se incluyen:

Enfermedades respiratorias:

EPOC, asma moderada o grave, fibrosis quística, bronquiectasias, displasia broncopulmonar.

Enfermedades cardíacas:

Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

Inmunodeficiencias:

VIH, tratamientos inmunosupresores, enfermedades oncohematológicas y trasplantes.

Otros cuadros clínicos:

Obesidad mórbida, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedades neuromusculares, síndromes genéticos y desnutrición grave.

También se incluye a convivientes de pacientes inmunocomprometidos y de recién nacidos prematuros de bajo peso.

Síntomas de la gripe 2026: cómo reconocer la influenza a tiempo

El virus influenza se transmite de persona a persona a través de gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o incluso al hablar, lo que facilita su rápida propagación.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

- Fiebre superior a 38°C

- Tos

- Congestión nasal

- Dolor de garganta

- Dolor de cabeza y muscular

- Dificultad para respirar

Aunque muchas personas se recuperan en una o dos semanas, en los grupos de riesgo la enfermedad puede derivar en cuadros más severos.

Variante influenza A H3N2 2026: por qué preocupa su alta transmisibilidad

Uno de los factores que refuerza la campaña este año es la circulación de una variante de influenza A H3N2 detectada a nivel global. Si bien no presenta mayor letalidad, sí tiene una mayor capacidad de transmisión.

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Este escenario puede generar un aumento significativo de casos en simultáneo, lo que incrementa el riesgo de saturación del sistema de salud durante el invierno.

Beneficios de la vacuna antigripal: reduce hospitalizaciones y muertes

La vacuna antigripal reduce de manera significativa las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza.

Su aplicación oportuna permite que el organismo desarrolle anticuerpos antes del pico de circulación viral, lo que resulta clave para atravesar el invierno con mayor protección.

Por qué es importante vacunarse contra la gripe todos los años

La inmunización anual es necesaria porque las cepas del virus cambian constantemente y la protección disminuye con el tiempo.

Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan aplicarse la vacuna todos los años, incluso en personas que ya se vacunaron en temporadas anteriores.

LV/ff