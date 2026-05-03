La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo la muerte de tres pasajeros en un crucero en el Atlántico. La causa sería un posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia y el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Hasta el momento hay un caso confirmado de hantavirus y cinco personas bajo sospecha de contagio.

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Por su parte, la OMS indicó que está "facilitando la coordinación" entre los países y los operadores del barco para "organizar la evacuación de dos pasajeros con síntomas". Además elogió "la rapidez de las medidas tomadas y la buena coordinación entre las partes implicadas".

¿Qué es el hantavirus y como prevenir el contagio?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). El contagio ocurrió por la inhalación de aerosoles cargados con partículas del virus provenientes de la saliva, la orina o las heces de los roedores infectados.

La infección es una patología viral grave que ataca los pulmones y el sistema circulatorio. En el caso de los pasajeros del crucero, el virus desencadenó el denominado Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), una afección que presenta una tasa de letalidad cercana al 30% en la región.

Camarote del cruzero MV Hondius

La prevención se centró en evitar el contacto con el hábitat de los roedores y el uso de elementos de protección en lugares cerrados, según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CCPE)

El CCPE reforzó las advertencias para los senderistas y turistas que recorren la zona cordillerana. La indicación principal fue acampar lejos de matorrales y mantener la comida en recipientes herméticos para no atraer a los roedores.

La evolución de la enfermedad tiene un periodo de incubación que puede extenderse hasta los 45 días. Esto explica por qué los síntomas aparecieron cuando los turistas ya se encontraban en pleno trayecto hacia Cabo Verde.

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El sistema de salud argentino notificó el evento a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para activar los protocolos de seguimiento en los puertos de escala subsiguientes. Los fallecidos, de entre 65 y 72 años, no presentaron patologías previas que agravaran el cuadro inicial de manera inmediata.

"Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus", agregó la OMS.