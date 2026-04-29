Ante el auge global de los tratamientos para bajar de peso, un grupo de investigadores aseguró haber identificado una “llave maestra” capaz de reducir uno de los efectos adversos más frecuentes de las inyecciones utilizadas para adelgazar y abre una nueva puerta en el campo de la medicina metabólica. El desafío no sólo pasa por la eficacia de los fármacos, sino también por mejorar su tolerabilidad y seguridad a largo plazo.

Los reportes del trabajo de investigación señalan que una de las principales secuelas del consumo de productos como Ozempic es el padecimiento de náuseas, vómitos y molestias gastrointestinales.

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El análisis de los científicos sugiere que al modular la respuesta del sistema nervioso entérico, conocido como el “segundo cerebro”, se podría reducir la intensidad de los síntomas adversos, sin comprometer la efectividad del tratamiento para la pérdida de peso.

Hallaron una posible "llave maestra" para frenar los efectos adversos de las inyecciones para adelgazar

Según los resultados preliminares de un estudio realizado por un equipo interdisciplinario de científicos en farmacología y endocrinología, el control de ciertos receptores neuronales vinculados al sistema digestivo puede actuar como regulador clave.

¿Qué es la semaglutida y cuáles son sus beneficios?

La semaglutida es un fármaco perteneciente a la clase de los agonistas del receptor GLP-1, originalmente desarrollado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. En los últimos años, su uso se expandió al abordaje de la obesidad debido a su capacidad para reducir el apetito, generar sensación de saciedad y ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre.

Entre sus principales beneficios, se destacan la disminución del peso corporal de manera sostenida, la mejora en parámetros metabólicos como el colesterol y la presión arterial, y la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en determinados pacientes. Sin embargo, su uso no está exento de efectos secundarios, siendo los trastornos digestivos los más reportados.

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El doctor Alejandro Rivas, especialista en endocrinología clínica, consideró que “este tipo de avances son clave para el futuro de la medicina personalizada” y señaló: “Hoy sabemos que estos medicamentos son altamente eficaces, pero no todos los pacientes los toleran de la misma manera. Encontrar un mecanismo que permita reducir los efectos adversos podría ampliar enormemente su uso”.

El nutricionista y endocrinólogo destacó en diálogo con Clarín que “no se trata de eliminar completamente los efectos secundarios, sino de hacerlos manejables. Eso marca la diferencia entre abandonar un tratamiento o sostenerlo en el tiempo”.

En este contexto, el concepto de “llave maestra” cobra relevancia, ya que permitiría mantener los beneficios del tratamiento sin afectar la calidad de vida de quienes lo utilizan.

A pesar del entusiasmo que generó el hallazgo, los investigadores remarcaron que aún se necesitan ensayos clínicos más amplios para confirmar los resultados y evaluar su aplicación en pacientes reales. De todos modos, el avance ya es considerado un paso significativo en la optimización de tratamientos contra la obesidad.

Efectos adversos de las inyecciones para adelgazar

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En un escenario donde las inyecciones para adelgazar ganan cada vez más popularidad, mejorar su perfil de seguridad podría ser determinante para consolidarlas como una herramienta terapéutica de uso masivo. Mientras tanto, la ciencia sigue buscando esa combinación ideal entre eficacia y bienestar.

PM/ff