Alto al fuego entre EE.UU. e Irán resiste tras enfrentamientos en el estrecho de Ormuz

El frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantuvo el martes por la mañana tras un día de enfrentamientos que involucraron el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y ataques con misiles contra Emiratos Árabes Unidos.

Por Ormuz, el petróleo toca los US$ 114 y caen las bolsas

La calma relativa volvió al golfo Pérsico después de que fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaran fuego el lunes y Teherán lanzara misiles y drones hacia Emiratos Árabes Unidos, en el peor repunte de las tensiones desde que el alto al fuego comenzó hace menos de un mes.

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La violencia estalló después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara “Project Freedom”, que describió como un esfuerzo humanitario para guiar a buques neutrales varados en el Golfo a través de Ormuz. Al menos dos embarcaciones mercantes transitaron la vía marítima con asistencia de EE.UU. para repeler ataques, mientras dos buques de guerra estadounidenses ingresaban al Golfo.

Irán advirtió a todos los barcos que no intentaran atravesar Ormuz sin su permiso. Alcanzó a un granelero surcoreano y atacó un petrolero vacío perteneciente a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi National Oil Company. No hubo reportes de heridos en ninguno de los dos barcos.

El Ejército estadounidense repelió ataques de drones, misiles y pequeñas embarcaciones armadas iraníes mientras facilitaba el paso de los dos buques mercantes, dijo el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, el lunes por la noche.

Irán advierte a Estados Unidos que intervenir en el Estrecho de Ormuz violaría el alto el fuego

Los acontecimientos se produjeron en medio de un estancamiento entre Irán y EE.UU., con las partes mostrando pocos indicios de acordar pronto una nueva ronda de conversaciones de paz. Teherán insiste en que Washington debe levantar un bloqueo naval sobre sus puertos para que eso ocurra. EE.UU. dice que el bloqueo está asfixiando las exportaciones petroleras de Irán y presionando su economía, obligándolo a hacer concesiones.

“Vemos ‘Project Freedom’ como un intento de romper el estancamiento en el Estrecho, que ha proyectado una larga sombra sobre la economía global”, dijo Becca Wasser, analista de Bloomberg Economics. “Aun así, conlleva riesgos significativos de escalada, como ilustra el estallido de los combates del lunes”.

El petróleo cayó el martes; el Brent registraba una baja de alrededor de 1,5% a US$112,60 por barril, a las 9:36 a.m. en Londres. El lunes saltó casi 6%.

Emiratos Árabes Unidos dijo que interceptó casi los cerca de 20 proyectiles disparados desde Irán, el primer ataque de ese tipo contra el país árabe desde que entró en vigor la tregua. Sin embargo, tres indios resultaron heridos en un ataque contra una terminal petrolera de propiedad parcial de Vitol Group en la ciudad portuaria de Fujairah. Se enviaron alertas de misiles a personas en ciudades como Dubái y Abu Dabi, y las autoridades anunciaron clases a distancia en las escuelas por el resto de la semana.

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz estanca la guerra entre Trump e Irán

Irán describió la medida de EE.UU. como “Project Deadlock” y una violación del alto al fuego. También dijo que las conversaciones mediadas por Pakistán están avanzando.

“Los acontecimientos en Ormuz dejan claro que no hay solución militar para una crisis política”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en X. “EE.UU. debería cuidarse de ser arrastrado de nuevo a un pantano por malintencionados. También Emiratos Árabes Unidos”.

Más información sobre la guerra:

- Irak está ofreciendo a sus compradores enormes descuentos por el crudo cargado este mes, pero los petroleros tendrán que transitar por el estrecho de Ormuz para recoger los barriles en lo profundo del golfo Pérsico. El país ha tenido que recortar la producción desde que comenzó la guerra.

- Chevron Corp. sigue preocupada por el paso seguro de barcos a través del Estrecho, dijo el director ejecutivo Mike Wirth. “Parece que todavía tenemos algunos asuntos que resolver”, dijo a Bloomberg TV.

- Emiratos Árabes Unidos señaló que sus conversaciones de swap de divisas con EE.UU. buscaban sumarse a un pequeño club con acceso a líneas de liquidez de la Reserva Federal, más que responder a una necesidad de financiamiento externo.

GZ