Prepagas y obras sociales: el Gobierno volvió a posponer la implementación de la “cuota transparente”

El Gobierno prorrogó de nuevo el plazo para que prepagas y obras sociales apliquen la “cuota transparente” y adecuen sus contratos al nuevo sistema.

Lo hizo mediante la Resolución 843/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece una nueva prórroga a la normativa original (Resolución 1725/2025), que “busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan”, según publica NA.

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“Cuota transparente”

“Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 180 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego otro mes el plazo inicial que fijaba solo un mes”, precisa la agencia de noticias.

Además el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al señalar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

“La presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”, aclaró.

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¿Qué es la "Cuota Transparente"?

El nuevo modelo de Factura y Estado de Cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

El costo base del plan

Los aportes y contribuciones (en caso de derivación)

El IVA y otros impuestos

Detalle de copagos o servicios adicionales contratados

¿Qué deben hacer las empresas?

Las entidades de salud tienen ahora un mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).