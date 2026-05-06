Maestras rurales a la deriva: hacen "dedo" para dar clases y cobran $800 mil

Mientras la provincia de Corrientes centraba su atención en la búsqueda del niño Nahuá en la zona rural, una imagen captada por las cámaras nacionales de A24 expuso otra realidad crítica del interior profundo: la de las docentes rurales que deben hacer "dedo" a la vera de la ruta para llegar a las aulas.

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Nilda "Tita" Gómez y Verónica Valenzuela, maestras de la Escuela Primaria N° 948 "José Hernández", ubicada en el paraje San Juan, relataron el sacrificio diario que implica sostener la educación pública en un contexto de fuerte malestar gremial tras el reciente anuncio del Gobierno provincial de un aumento salarial del 6%.

El costo de enseñar: sin viáticos ni comida

Con un sueldo que ronda los 800 mil pesos mensuales, las docentes explicaron que la logística para llegar al establecimiento corre por su cuenta. "Si queremos un vehículo, tenemos que pagar de nuestro sueldo", señalaron. Al no contar con transporte oficial ni viáticos, la solidaridad de los conductores en la ruta se vuelve su única garantía para llegar a horario.

Su jornada comienza a las 5 de la mañana en la localidad de Esquina. Desde allí emprenden el viaje hacia el paraje, donde se encuentran con una realidad pedagógica compleja: el plurigrado. "Tenemos tres docentes de primaria y una de jardín. Cada una tiene su aula y en cada aula atendemos dos grados a la vez", detallaron.

Maestras, cocineras y porteras

La falta de recursos en el ámbito rural obliga a las docentes a cumplir múltiples roles que exceden lo pedagógico. Ante la ausencia de personal no docente, ellas mismas deben gestionar el día a día del edificio y la alimentación de los alumnos.

Sin porteros: ellas se encargan de la limpieza del establecimiento.

Comedor escolar: preparan el desayuno y la comida para los chicos.

Contexto social: "Lo más importante hoy es la comida", afirmaron, subrayando que la crisis económica golpea con más fuerza en los parajes alejados de la ciudad.

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Pedido de solidaridad

Más allá del reclamo institucional por mejores condiciones laborales y salariales, las maestras hicieron un llamado a la comunidad para ayudar a sus alumnos. Solicitaron donaciones de útiles escolares, ropa y alimentos no perecederos.

Para colaborar, las docentes brindaron sus redes sociales de contacto:

Instagram: Roxy-Tita Gómez

Facebook: Verónica Valenzuela

El testimonio de Gómez y Valenzuela se suma a la ola de críticas de los sindicatos docentes, quienes consideran que la propuesta salarial del Ejecutivo provincial está lejos de cubrir las necesidades básicas de quienes, como ellas, sostienen la educación en los rincones más aislados de la provincia.