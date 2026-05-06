El oficialismo logró dictamen para suspender las PASO en Chaco, pero la oposición denunció una “maniobra”

El proyecto que busca suspender por un año las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Chaco quedó este miércoles en el centro de una fuerte disputa política dentro de la Legislatura provincial. El oficialismo afirmó haber conseguido dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales, mientras que desde la oposición negaron que la iniciativa haya sido debatida formalmente.

La propuesta, impulsada por el interbloque Chaco Puede, plantea dejar sin efecto de manera excepcional las PASO durante el próximo proceso electoral bajo el argumento de que representan un elevado costo económico para la provincia sin definir cargos públicos.

Desde el oficialismo sostienen que la organización de las primarias demanda más de 3.000 millones de pesos del presupuesto provincial y consideran que esos recursos deberían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.

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“Las PASO le cuestan millones a los chaqueños y no definen ningún cargo. Es plata del presupuesto que se va en una elección que solo le sirve a los partidos para ordenar sus candidaturas. Eso tiene que terminar”, afirmó el presidente del bloque oficialista, Iván Gyoker.

La pelea por el quórum y la discusión dentro de la comisión

La controversia se desató luego de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales realizada este miércoles. Según Gyoker, el oficialismo logró emitir despacho favorable antes de que la comisión perdiera el quórum. “Pía Cavana quería dejar sin quórum la comisión, pero antes que finalice el quórum hicimos el despacho”, sostuvo el legislador oficialista en declaraciones periodísticas.

Gyoker además acusó a sectores opositores de intentar bloquear el avance del proyecto mediante “discusiones de técnica legislativa” y aseguró que el despacho fue emitido correctamente. “Quisieron hacer una macaneada, pero nosotros llegamos a tiempo con el despacho”, lanzó.

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Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada opositora Pía Cavana, negó completamente esa versión y sostuvo que el proyecto vinculado a las PASO nunca llegó a tratarse formalmente durante la reunión. “Nosotros hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales directamente no llegamos a tratar el proyecto de ley de las PASO”, afirmó.

Según explicó la legisladora del Frente Chaqueño, durante la reunión únicamente se abordaron cinco proyectos que ya contaban con preferencia parlamentaria y posteriormente la comisión quedó sin quórum. “No es cierto que se haya despachado. La comisión no estaba funcionando, no tenía quórum y no se llegó a tratar el proyecto de las PASO”, insistió Cavana en declaraciones a Diario Chaco.

El oficialismo busca suspender las PASO por un año

La iniciativa presentada por el bloque Chaco Puede propone suspender de manera transitoria el régimen de elecciones primarias vigente en la provincia desde 2012, aunque sin eliminar el sistema de forma definitiva.

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El proyecto establece que la medida tenga carácter excepcional y alcance únicamente a los comicios convocados durante el próximo año electoral. En caso de aprobarse, las elecciones generales se realizarían normalmente y los partidos deberían definir sus candidaturas mediante mecanismos internos.

Desde el oficialismo remarcan que la propuesta no modifica el esquema democrático central ni altera el calendario institucional, sino que busca “simplificar” el proceso electoral en un contexto económico complejo.

Uno de los principales argumentos es el impacto presupuestario de organizar una elección primaria. Según el oficialismo, el despliegue operativo y logístico de las PASO implica un gasto millonario para el Estado provincial.

“Queremos evitar gastos innecesarios y destinar esos fondos a salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”, había señalado Gyoker cuando presentó el proyecto semanas atrás.

La baja participación y el desgaste electoral

Otro de los fundamentos expuestos por el oficialismo tiene que ver con la caída en la participación ciudadana en las elecciones primarias, un fenómeno que —afirman— se profundizó en los últimos años.

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En ese sentido, consideran que la reiteración de procesos electorales genera desgaste en el electorado y proponen concentrar la participación ciudadana únicamente en las elecciones generales.

El proyecto también plantea que, en caso de aprobarse la suspensión, las candidaturas deberán definirse dentro de cada espacio político mediante sus reglamentos partidarios internos.

La oposición vinculó el tema con la denuncia por la “falsa médica”

En medio de la polémica legislativa, Pía Cavana también vinculó la difusión del supuesto dictamen favorable con la denuncia penal presentada por el Frente Chaqueño contra el Ministerio de Salud por el caso de la denominada “falsa médica”.

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“Hicimos una denuncia penal contra el ministro de Salud Pública y en ese momento, evidentemente con el objetivo de desviar la atención, sacan que habían despachado eso, pero es mentira”, afirmó la diputada.

Además, sostuvo que existe una grabación oficial de la reunión de comisión y remarcó que tanto el temario como las actuaciones pueden verificarse públicamente en el sitio oficial de la Legislatura chaqueña.