Franco Rinaldi sobre Adorni: "Sos muy tarado, no servís para el cargo, no podés ser tan idiota"

El consultor Franco Rinaldi cuestionó en duros términos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al que calificó de “tarado” e “idiota” al analizar la denuncia contra el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito

"Adorni, sos muy tarado, no servís para el cargo. No podés ser tan muy idiota. Cuando vos tenés este tipo de escala salarial para los funcionarios, te pasan dos cosas: o tenés una plutocracia, un gobierno de millonarios, que es una de las peores cosas que te pueden pasar, o tenés un gobierno de marginales, de idiotas, de ansiosos”, aseguró.

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“La que deben estar choreando”

“Sabés lo que piensa mucha gente con razón, mucha gente dice pero si esto es el gasto de no sé qué así desembozado, la que deben estar choreando. Si no podía esconder esto, si no podía esperar la que debe estar guardándose", sostuvo Rinaldi en su canal de streaming.

“Ojalá que no suceda. Pero si mañana el gobierno de Javier Gerardo Milei termina arrastrado por tragedias como la que está viviendo hoy, que no puede reponerse porque tiene un marginal en el gobierno, que se resisten a echarlo, como el caso de Adorni, y que dinamita”, agregó el youtuber.

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"Como va ahora, esto termina mal"

“El Gobierno ya está en crisis. Hoy el muchacho que vino a laburar a mi casa lo primero que me dijo es ´hoy ya pagué el aumento del colectivo´. "Los primeros años de Néstor (Kirchner) la economía volaba, crecía 6, 7, 8%, casi sin inflación, con 3% de inflación anual. No es el caso de lo que está pasando ahora", analizó Rinaldi.

Además señaló que "como va ahora, esto termina mal”. “No paro de hablar con gente que dice ´fue lindo mientras duró´, ´esto se va a la mierda, y así", remarcó.

"Nadie vota un presidente para que le explique que te vas a cagar de hambre, que te vas a quedar en la calle. Nadie vota para eso, no sean pelotudos", concluyó Rinaldi.