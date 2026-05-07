La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional de deuda y colocó US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con una tasa de rendimiento de 7,375%, el costo financiero más bajo de su historia crediticia desde que alcanzó su autonomía en 1996, según informó el Gobierno porteño.

La emisión se concretó con un cupón de corte de 7,05% y tuvo una demanda muy superior al monto finalmente colocado: la Ciudad recibió ofertas por más de US$ 3.000 millones, seis veces por encima de los US$ 500 millones buscados.

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La operación fue encabezada por el Gobierno de Jorge Macri, a través del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, y se realizó en la ciudad de Nueva York. El nuevo título tendrá un plazo final de 10 años y una vida promedio de 9 años, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad.

“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones”, sostuvo Jorge Macri. El jefe de Gobierno remarcó además que el resultado “es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina” y lo atribuyó al “orden en las cuentas públicas”, al cumplimiento de las obligaciones y a una administración responsable.

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La colocación se realizó bajo ley inglesa. Participaron como colocadores internacionales BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, mientras que entre los colocadores locales estuvieron Banco Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco Ciudad, de acuerdo con la información oficial.

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El resultado mejora las condiciones obtenidas en la operación anterior. A fines de noviembre pasado, la Ciudad había emitido US$ 600 millones de la Serie 13 del Bono Tango, a una tasa de 7,8% y con un plazo promedio de 7 años. En esta nueva emisión, el distrito logró bajar el costo financiero y extender el plazo promedio de la deuda.

El Gobierno porteño presentó la operación como parte de una estrategia de administración de pasivos orientada a sostener el acceso al mercado, anticipar vencimientos y reducir el peso del stock de deuda. En la comunicación oficial, la administración local destacó que la Ciudad mantuvo históricamente una reputación crediticia diferenciada, incluso en períodos de estrés financiero nacional.

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En ese sentido, el Ejecutivo porteño recordó que en 2001 la Ciudad fue el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda y que en 2020, cuando buena parte de las provincias acompañaron procesos de reestructuración, decidió cumplir sus obligaciones en tiempo y forma. Esa trayectoria, según la gestión local, permitió acceder ahora a mejores condiciones de financiamiento.

El Bono Tango es el primer título público emitido por la Ciudad como estado autónomo, con una emisión original realizada en 1997 por US$ 500 millones, destinada en aquel momento a la reestructuración de deuda pública y a la capitalización del Banco Ciudad.

La nueva colocación llega en un contexto en el que los emisores argentinos buscan reconstruir acceso al financiamiento internacional. Para la Ciudad, la fuerte demanda y la baja de tasa respecto de la operación previa funcionan como una señal de confianza del mercado, aunque también implican asumir compromisos futuros en moneda dura.

Las claves de la emisión

Monto colocado: US$ 500 millones.

Demanda recibida: más de US$ 3.000 millones.

Instrumento: Serie 14 del Bono Tango.

Tasa de rendimiento: 7,375%.

Cupón de corte: 7,05%.

Plazo final: 10 años.

Vida promedio: 9 años.

Ley aplicable: ley inglesa.

Objetivo: mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porteña.

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