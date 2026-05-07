El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El área será afectada por tormentas fuertes y localmente severas, con precipitaciones acumuladas de hasta 90 mm y ráfagas que superarán los 90 km/h. Las condiciones más críticas se darán durante la madrugada y la mañana, con mejoras parciales hacia el final del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 7 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima alcanzará los 20°C, pero el mercurio descenderá bruscamente hacia la noche hasta tocar los 11°C. La humedad se mantendrá elevada y el viento rotará al sector suroeste, incrementando su intensidad con el correr de las horas. Los chaparrones serán constantes, acompañados por una visibilidad reducida debido a la intensidad de los fenómenos.

Clima jueves 7 de mayo

Para el Conurbano bonaerense, el impacto de las ráfagas será más notorio en las zonas abiertas, donde el viento del sur provocará una sensación térmica inferior a la temperatura real. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada. Hacia la tarde, las probabilidades de lluvia disminuirán, aunque se mantendrá la inestabilidad y el ambiente ventoso característico del proceso de ciclogénesis que atraviesa la región central.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de mal tiempo se extenderá con fuerza hacia el noreste. Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa también estarán bajo alerta naranja. Se registrarán tormentas eléctricas frecuentes y caída de granizo en sectores localizados de estas regiones. Los acumulados de agua serán significativos, lo que obligará a extremar las precauciones en zonas ribereñas y áreas urbanas con drenaje deficiente.

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En el sur del país, el panorama será distinto pero igualmente riguroso. Las provincias de Chubut y Río Negro enfrentarán una alerta amarilla por vientos intensos del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Por su parte, en la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza, se esperan nevadas de variada intensidad que dificultarán la circulación en los pasos fronterizos y rutas de alta montaña.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indicará la consolidación de una masa de aire mucho más fría y seca. El viernes, el viento sur soplará con fuerza, manteniendo el cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima que caerá hasta los 8°C. Será el inicio de un periodo de estabilidad climática, pero con marcas térmicas netamente otoñales que persistirán durante todo el fin de semana en el área metropolitana.

Para el sábado y el domingo, el cielo se presentará mayormente despejado, lo que favorecerá el enfriamiento nocturno. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 5°C y 7°C, mientras que las máximas apenas rozarán los 15°C. La rotación del viento al sector noreste recién ocurrirá hacia el inicio de la próxima semana, permitiendo un leve y paulatino ascenso de los registros térmicos a partir del lunes.