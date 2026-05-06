La plataforma financiera Binance le restableció el acceso a su cuenta a Esteban Bullrich, luego de que el ex senador nacional y ex ministro de Educación porteño denunciara públicamente que no podía acceder a su cuenta por problemas en el reconocimiento facial, vinculado a cambios provocados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Además, como consecuencia directa del reclamo público, la compañía anunció la donación de US$ 150.000 a la Fundación Esteban Bullrich para fortalecer la lucha contra la ELA en Argentina.

Esteban Bullrich apuntó contra Binance: “La ELA está tomando mi cuerpo, no debería también llevarse mi dinero”

El comunicado de Binance

Este miércoles la compañía confirmó la resolución del caso y dio detalles de las medidas tomadas. "Nos alegra confirmar que la situación reportada por Esteban Bullrich fue resuelta satisfactoriamente. Tal como anticipamos, nuestro equipo se comunicó con él de manera directa, actuó con rapidez para atender su caso, y Esteban recuperó el control total de su cuenta", indicaron.

Además, subrayaron que el episodio generó cambios internos: "Para Binance, la accesibilidad es un estándar, no una excepción. Este caso fue escalado internamente, el problema fue identificado y corregido. Como parte de nuestras mejoras continuas, estamos fortaleciendo nuestros estándares de accesibilidad para que los usuarios que necesiten asistencia directa puedan acceder a ella de forma fluida, sin fricciones innecesarias".

Como gesto concreto tras la controversia, Binance anunció el trabajo en conjunto con la fundación de Bullrich para contribuir en la lucha contra el ELA: "Trabajaremos junto a la Fundación Esteban Bullrich para realizar una donación de US$ 150.000, con el objetivo de apoyar la lucha contra el ELA en Argentina, en favor de la comunidad que vive y combate esta enfermedad cada día".

"Gracias, Esteban. Gracias a todos los que nos exigen ser mejores. Seguiremos fortaleciendo nuestros procesos para que todos los usuarios tengan una experiencia justa, segura y sin obstáculos", cierra el comunicado.

El enojo de Esteban Bullrich con Binance

El desencadenante del conflicto se originó cuando la autenticación facial de Binance, utilizada como medida de seguridad de doble factor, dejó de reconocer el rostro de Bullrich.

Tras esto, el exministro expresó su enojo en redes sociales contra la plataforma de criptomonedas, luego de denunciar que no pudo acceder a su cuenta por las dificultades que le genera la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde hace varios años.

A través de su cuenta de X, Bullrich explicó en inglés que el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo porque la enfermedad modificó su rostro. “La ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero”, escribió.

Además, cuestionó que la empresa no le ofreciera una alternativa accesible para personas con discapacidad y apuntó directamente contra la compañía: “Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para Binance”.

Según su denuncia pública, la situación se mantuvo durante cinco meses sin respuesta efectiva, hasta que su mensaje —difundido en inglés y dirigido específicamente a Changpeng Zhao y a Richard Teng, fundador y CEO de Binance, respectivamente— generó una reacción inmediata a nivel directivo.

En una respuesta personal, Teng indicó, también en X: “Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz”.

Por parte de Binance, la compañía aclaró: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir”.

FN/AF