Con Binance y Lemon, Grupo Perfil estrena el proyecto digital “Mundo Cripto: el futuro es hoy”

Perfil estrena "Mundo Cripto: El futuro es hoy", un ambicioso ciclo de podcasts que se propone como el espacio definitivo para comprender la nueva matriz de la economía digital y las criptomonedas. En un país que redefine el concepto de valor y confianza, el Grupo asume el rol de pionero, trasladando a la audiencia la conversación sobre la revolución financiera y la tecnología blockchain desde el análisis profundo.

En los primeros episodios, Andrés Ondarra (CEO Cono Sur de Binance) y Alejo Blasco (Head of Marketing de LEMON), participan como entrevistados con el fin de explicar los principales avances del ecosistema cripto y el presente de las compañías. El proyecto busca explicar cómo funciona el dinero del futuro y convertirse en una guía esencial para saber cómo el blockchain está cambiando las inversiones, las finanzas personales y, en esencia, la forma de vivir y comprar de la mayoría de los argentinos.

“Desde la Dirección Comercial Digital de Grupo Perfil quiero agradecer la participación del CEO de Binance y del Director de Marketing de Lemoncash, quienes inauguraron nuestro nuevo ciclo de podcasts con una mirada estratégica sobre la industria cripto y tecnológica. Su aporte resulta clave para seguir generando espacios de diálogo y conocimiento dentro del ecosistema digital. También quiero destacar y agradecer el trabajo de María Victoria Pirraglia, coordinadora de Branded Content y Marketing Digital, por liderar este ciclo de entrevistas y por impulsar iniciativas que fortalecen nuestra propuesta de valor”, destacó Darío Di Sebastiano, Director Comercial Digital del Grupo.

El objetivo es triple: analizar la evolución y el impacto de las criptomonedas más allá del corto plazo, despejar la neblina técnica y acercar la complejidad del blockchain a los decision makers y al público masivo y anticipar las tendencias regulatorias, las innovaciones y las oportunidades de inversión que definirán la próxima década.

“En Branded Content, nuestra estrategia se centra en la audiencia y en los objetivos comunicacionales de las marcas. Esta perspectiva nos permite diseñar proyectos que conectan directamente con los intereses del usuario, logrando que la marca se integre de manera orgánica y relevante. Eso nos da como resultado proyectos de valor con una alta performance, lo que nos permite ofrecer métricas destacables”, destacó Victoria Pirraglia, a cargo del área de Branded Content.

El compromiso de Perfil.com con la verdad económica es innegociable. Con el lanzamiento de "Mundo Cripto: El futuro es hoy", la editorial ratifica su rol como faro en la complejidad informativa, ofreciendo a sus audiencias y a sus aliados comerciales el análisis más riguroso sobre las fuerzas que están escribiendo las reglas del mañana.