martes 16 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Ciclo de podcasts

Con Binance y Lemon, Grupo Perfil estrena el proyecto digital “Mundo Cripto: el futuro es hoy”

El ciclo de entrevistas impulsado por Perfil.com decodifica la revolución de las criptomonedas. Líderes del sector revelarán cómo el blockchain define el futuro de las finanzas personales.

Mundo Cripto
"Mundo Cripto": La nueva apuesta de Grupo Perfil para decodificar el universo de las criptomonedas y la tecnología financiera. | Área comercial-digital de Grupo Perfil

Perfil estrena "Mundo Cripto: El futuro es hoy", un ambicioso ciclo de podcasts que se propone como el espacio definitivo para comprender la nueva matriz de la economía digital y las criptomonedas. En un país que redefine el concepto de valor y confianza, el Grupo asume el rol de pionero, trasladando a la audiencia la conversación sobre la revolución financiera y la tecnología blockchain desde el análisis profundo.

En los primeros episodios, Andrés Ondarra (CEO Cono Sur de Binance) y Alejo Blasco (Head of Marketing de LEMON), participan como entrevistados con el fin de explicar los principales avances del ecosistema cripto y el presente de las compañías. El proyecto busca explicar cómo funciona el dinero del futuro y convertirse en una guía esencial para saber cómo el blockchain está cambiando las inversiones, las finanzas personales y, en esencia, la forma de vivir y comprar de la mayoría de los argentinos.

“Desde la Dirección Comercial Digital de Grupo Perfil quiero agradecer la participación del CEO de Binance y del Director de Marketing de Lemoncash, quienes inauguraron nuestro nuevo ciclo de podcasts con una mirada estratégica sobre la industria cripto y tecnológica. Su aporte resulta clave para seguir generando espacios de diálogo y conocimiento dentro del ecosistema digital. También quiero destacar y agradecer el trabajo de María Victoria Pirraglia, coordinadora de Branded Content y Marketing Digital, por liderar este ciclo de entrevistas y por impulsar iniciativas que fortalecen nuestra propuesta de valor”, destacó Darío Di Sebastiano, Director Comercial Digital del Grupo.

El objetivo es triple: analizar la evolución y el impacto de las criptomonedas más allá del corto plazo, despejar la neblina técnica y acercar la complejidad del blockchain a los decision makers y al público masivo y anticipar las tendencias regulatorias, las innovaciones y las oportunidades de inversión que definirán la próxima década.

“En Branded Content, nuestra estrategia se centra en la audiencia y en los objetivos comunicacionales de las marcas. Esta perspectiva nos permite diseñar proyectos que conectan directamente con los intereses del usuario, logrando que la marca se integre de manera orgánica y relevante. Eso nos da como resultado proyectos de valor con una alta performance, lo que nos permite ofrecer métricas destacables”, destacó Victoria Pirraglia, a cargo del área de Branded Content.

El compromiso de Perfil.com con la verdad económica es innegociable. Con el lanzamiento de "Mundo Cripto: El futuro es hoy", la editorial ratifica su rol como faro en la complejidad informativa, ofreciendo a sus audiencias y a sus aliados comerciales el análisis más riguroso sobre las fuerzas que están escribiendo las reglas del mañana.

También te puede interesar
En esta Nota