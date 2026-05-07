“Está en juego el futuro de la universidad pública”, la advertencia de Franco Bartolacci “QR!” en sobre la marcha federal

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso entrevistó a Franco Bartolacci, quien confirmó una nueva marcha federal universitaria y alertó sobre la situación crítica que atraviesan las universidades públicas argentinas.

Durante la entrevista, Bartolacci aseguró que la movilización del próximo martes buscará visibilizar el ajuste presupuestario sobre el sistema universitario y científico. “Está en juego el futuro de la universidad pública. No es una afirmación alarmista”, sostuvo.

Una nueva marcha federal universitaria

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional explicó que el acto central se realizará a las 17 en Plaza de Mayo, aunque habrá manifestaciones en distintas ciudades del país donde funcionan universidades públicas.

“Es importante que la sociedad vuelva a abrazar a la universidad y al sistema científico en un momento muy delicado”, señaló Bartolacci, quien remarcó que las transferencias nacionales a las universidades cayeron “45,6%” desde 2023.

Además, afirmó que la situación salarial docente es uno de los puntos más urgentes. “Casi el 70% de la docencia universitaria hoy cobra menos de 600 mil pesos por mes”, advirtió.

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En otro tramo de la entrevista, Bartolacci cuestionó el clima político actual y sostuvo que gran parte de la dirigencia se encuentra desconectada de los problemas cotidianos de la sociedad.

“La política se convirtió en la explicación de por qué no se puede”, expresó. Y agregó: “Perdió capacidad de sentir. Mucha gente la está pasando realmente mal y eso parece no importar”.

También apuntó contra el trato del Gobierno hacia las universidades y los investigadores. “Lo más ofensivo es el destrato y la desconsideración. En vez de agradecerle a la comunidad universitaria por sostener el sistema en estas condiciones, la atacan permanentemente”, sostuvo.

El conflicto con el Gobierno

Bartolacci recordó que existe una ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por la Justicia, pero aseguró que todavía no fue aplicada por el Poder Ejecutivo.

“Si no alcanza con los reclamos institucionales, con lo que votó el Congreso y con lo que dijo la Justicia, esperamos que al menos conmueva la voz del pueblo manifestándose en la calle”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el reclamo excede al ámbito universitario y representa una discusión más amplia sobre el rol del Estado y la educación pública.

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Sobre el cierre, Bartolacci planteó que la movilización también se transformó en un espacio de expresión para otros sectores afectados por el ajuste económico.

“No está en juego solamente la universidad. Está en juego una manera de entender el país”, señaló. Y concluyó: “Lo público para mucha gente es lo único que existe”.

LB