Este 5 de mayo se cumplirá un mes del presunto asesinato de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Chubut tras haber sufrido varios golpes. Por este motivo, su familia organizó una marcha y presentará un pedido de juicio político contra el juez de Familia de Comodoro Rivadavia, Pablo José Pérez, que otorgó la tenencia a la mamá del niño, Mariela Altamirano, una de las principales acusadas en la causa.

Luis López, padre biológico de Ángel, acusó directamente a Altamirano y a su pareja actual, Michel Gónzalez. El pequeño se encontraba con ellos en Pascuas cuando -según la mujer- se dieron cuenta de que no respiraba y lo llevaron al Hospital Regional de la ciudad petrolera, donde falleció horas después. La autopsia determinó que murió por un paro cardiorrespiratorio y presentaba más de 20 golpes en la cabeza.

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Semanas después de que se confirmara la prisión preventiva para Altamirano y González, el abogado Roberto Castillo, que representa al papá del nene, presentará ante el Consejo de la Magistratura de Chubut el jury de enjuiciamiento contra el juez Pérez, que resolvió darle la tenencia a la mujer porque el nene estaba en un proceso de revinculación con su mamá.

El magistrado, que asumió en 2022 como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia, tomó la decisión en medio de un trasfondo judicial complejo, con denuncias de violencia de ambas partes. Tras la medida, Lorena Andrade, pareja de López, difundió un video en el que se ve al niño llorando porque no quería ir a la casa materna.

Pablo José Pérez, juez de Familia de Comodoro Rivadavia.

Castillo, que viajó a Comodoro Rivadavia junto a su esposa, la modelo y bailarina Cinthia Fernández, también adelantó que denunciarán a la defensora de Menores y a dos psicólogas que intervinieron en el caso, al considerar que “son responsables del aislamiento de Ángel, que terminó con su asesinato”.

“La Convención de los Derechos del Niño exige una escucha acorde al desarrollo madurativo. Ángel tenía dificultades para expresarse. Si el juez no pudo identificar que su figura materna era Lorena, es porque no hizo preguntas de contexto", explicó el letrado, que también criticó que se dispusiera el cambio de la guarda en base al informe de la defensora, supuestamente sin un análisis integral de la situación.

“No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal. Además, se dictó una prohibición de acercamiento que aisló completamente a Ángel de su entorno de contención”, agregó. Según sus palabras, al pequeño le generó un fuerte impacto cuando lo alejaron de su padre, su madre de crianza y el jardín al que asistía.

El abogado Roberto Castillo junto a su pareja, Cinthia Fernández.

Por último, Castillo desestimó la hipótesis fiscal que indica que Ángel habría sido golpeado por su padrastro y su mamá solo habría sido responsable por omisión. "Tenemos pruebas de que le pegaba. Era una mujer impulsiva que se desquitaba con el niño”, aseguró a Seta TV.

Caso Ángel: "Justicia es perpetua"

En el marco de la causa que investiga en qué circunstancias se dio la muerte del nene, el juez Alejandro Soñis ordenó que Mariela Altamirano fuera trasladada al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew para cumplir con la prisión preventiva, luego de haber sido imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Siguiendo la solicitud del fiscal Facundo Oribones, también se decidió que Michel González permaneciera detenido en Comodoro Rivadavia, acusado por el mismo delito, que prevé la pena de prisión perpetua en caso de condena. En la audiencia de control, ambos se declararon inocentes a pesar de que el informe preliminar señala que Ángel fue víctima de una violencia sostenida en el tiempo.

En ese contexto, Cinthia Fernández remarcó el dolor que generó en la familia de Ángel su pérdida: "Ya no vamos a tener sus risas, sus cachetes, su voz, su felicidad… Un vacío que con nada se llena". Además, adelantó cuál será el pedido del padre del niño: “Volvimos a Comodoro a pelear por lo único que podemos y debemos aceptar en este caso; JUSTICIA ES PERPETUA”.

En la publicación que realizó en sus redes sociales, también ratificó que la querella iniciará acciones contra los funcionarios del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia. Por su parte, Castillo también utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre el caso y mostró una valija con una remera que dice "Justicia por Ángel".

Marcha por Ángel López en Comodoro Rivadavia

A poco menos de un día para que se cumpla un mes de la muerte del niño de 4 años, su familia paterna realizó un llamado abierto a toda la comunidad bajo el lema, “Tu presencia es nuestra fuerza”, para una marcha que se llevará a cabo este martes en la Escuela 83 de la localidad chubutense, desde las 20 horas.

El objetivo del encuentro es brindar un espacio de acompañamiento colectivo a los allegados del menor y exigir que el caso no quede en el olvido. Tras definirse las preventivas para la madre y el padrastro de la víctima, las autoridades a cargo de la investigación ahora tienen un plazo de seis meses para reunir pruebas de cara a un eventual juicio.

FP