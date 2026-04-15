Caso Ángel López: qué lesiones encontraron en el cuerpo del niño de 4 años

Durante las últimas horas se conocieron las lesiones que tenía en su cuerpo Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut, a partir de las cuales los investigadores indicaron que podría calificarse como un caso de "síndrome del niño maltratado", donde un menor sufre agresiones repetidas en el tiempo.

Ángel López tenía 22 golpes internos en la cabeza los cuales "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del menor", según se detalló en el informe de la autopsia de varias páginas, el cual indica que tenía lesiones distribuidas por toda la cabeza.

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En el documento, según recogió Clarín, se indicó que el menor pesaba 19,700 kg, medía 109 cm, tenía un "estado de nutrición bueno" y no contaba con tumores ni fracturas en los huesos del cráneo a pesar de que la forense indicó que "el cuero cabelludo evidenció múltiples áreas de infiltración hemática (sangrados internos)".

"Se producen por golpes contusos, es decir, por impactos con objetos o estructuras redondeadas y no cortantes. Pueden originarse, por ejemplo, por un golpe con un palo, un puñetazo, un cabezazo o cualquier otro traumatismo de este tipo", explicó Matías Baldoncini, neurocirujano de la Universidad de Buenos Aires (UBA), según el medio mencionado.

El especialista indicó que las lesiones hemorrágicas que presentaba Ángel en el cuero cabelludo son contusiones que comúnmente se conocen como "chichones", las cuales se generan por la ruptura de los vasos sanguíneos, lo que deriva en la acumulación de sangre en la zona golpeada.

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"Lo que se desprende de la autopsia es que las lesiones que presentaba Ángel López fueron llevadas adelante de forma voluntaria, no accidentales", advirtió por su parte el fiscal de la causa, Facundo Oribones durante la audiencia de control de detención.

En el informe preliminar de la autopsia, según Clarín, se detalló que el niño de 4 años tenía 12 hematomas en la frente, de forma redondeada/ovalada de entre 1 y 1,5 cm.; 6 lesiones en la zona superior y lateral del cráneo (parietal), de la misma forma y medida que las anteriores; y 1 lesión al costado, a la altura del oído, ovalada, de color rojo oscuro y de unos 2,2 cm de diámetro.

En la zona de la nuca también se encontró un hematoma de 1 cm de diámetro alargado, de color rosa oscuro, y entre el cuero cabelludo y el hueso del cráneo se hallaron 7 sangrados de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, abarcando áreas de unos 6x8 centímetros.

Oribones explicó que las lesiones tendrían entre siete y diez días y son internas, como una consecuencia de los presuntos golpes recibidos. Desde su lugar, indicó que las heridas provocaron derrames y una acumulación de sangre en la parte de atrás de la cabeza, lo que llevó a un edema cerebral que culminó con un paro cardiorrespiratorio.

Según determinó la autopsia, el niño sufrió muerte cerebral vinculable a una "hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea". De todas formas, aún faltan estudios complementarios e histopatológicos para brindar más precisión sobre la cantidad y el tipo de lesiones halladas en el cuerpo del menor.

El caso de Ángel López

Ángel López era un menor de 4 años que recientemente había vuelto a vivir con su madre biológica luego de que el juez Pablo José Pérez, coordinador del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, le devolviera la tenencia y obligara a realizar una revinculación.

La decisión del juez se presentó a pesar de que la mujer abandonó al niño cuando este tenía un año, que contaba con denuncia por violencia y que hace dos años le habían quitado a otro de sus hijos por maltrato. Anteriormente, el menor vivía con su padre, Luis López, y su pareja Mariela Andrade.

Tras la muerte del pequeño, su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro Maicol González fueron imputados por homicidio. En paralelo, el juez ordenó prisión preventiva para ambos por seis meses. El caso salió a la luz luego de que el niño llegó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en ambulancia luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio e ingresar en estado crítico, inconsciente, pálido y sin responder a estímulos.

AS/ff