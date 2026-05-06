La NASA compartió una fotogalería de imágenes inéditas de la misión Artemis II a la Luna

La NASA divulgó una fotogalería con imágenes inéditas tomadas durante el histórico sobrevuelo de la Luna en el marco de la misión Artemis II, el esperado regreso tripulado tras más de medio siglo. Las cámaras de alta resolución de la nave espacial Orion registraron tomas que permiten observarla con un nivel de detalle que tiempo atrás hubiera sido impensado.

Las capturas, que combinan tecnología de última generación con un enfoque artístico, ofrecen una perspectiva renovada del satélite natural y anticipan lo que será uno de los hitos espaciales más relevantes de la década.

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La fotogalería difundida por la agencia espacial estadounidense muestra regiones específicas del satélite natural, que serán claves para futuras misiones del programa Artemis. Entre ellas se destacan zonas cercanas al polo sur lunar, donde los científicos creen que podría haber reservas de hielo de agua, un recurso fundamental para sostener la presencia humana a largo plazo.

Imágenes inéditas de la la Luna tomadas por Artemis II

Imágenes inéditas tomadas durante el histórico sobrevuelo de la Luna

El material fotográfico de la NASA revela detalles nunca antes vistos de la superficie lunar, desde la profundidad de sus cráteres hasta los contrastes extremos entre zonas iluminadas y regiones en sombra permanente.

Reid Wiseman: “Hay algo profundamente inspirador en ver la Luna desde esta perspectiva”.

El astronauta de la misión Artemis II, Reid Wiseman, destacó que “hay algo profundamente inspirador en ver la Luna desde esta perspectiva” y señaló que “no es sólo un destino, es un lugar que estamos empezando a redescubrir con nuevos ojos”.

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Además, Wiseman subrayó que estas imágenes cumplen un rol estratégico: “No estamos solo tomando fotografías impresionantes. Estamos construyendo un mapa visual que será esencial para la seguridad y el éxito de las próximas misiones tripuladas”.

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Por medio de la galería de imágenes compartidas recientemente a través de los canales oficiales de la NASA, se observan formaciones geológicas complejas que permiten reconstruir la historia del impacto de meteoritos en la superficie lunar, así como detalles topográficos que servirán para planificar descensos y exploraciones en futuras misiones como Artemis III.

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La misión Artemis II no sólo tuvo impacto visual. También incluyó una intensa agenda científica: los astronautas analizaron 35 puntos de interés geológico, entre ellos antiguos flujos de lava, grandes cráteres y zonas históricas como los sitios de alunizaje de Apolo 12 y 14.

Con esta nueva fotogalería, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio no solo reafirma su liderazgo en la exploración espacial, sino que también alimenta la expectativa global por el regreso del ser humano a la Luna.

pm/fl