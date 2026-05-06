Javier Milei dijo que Adorni presentará su declaración jurada antes del 31 de julio y lanzó: "Ni en pedo se va"

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra. Al ser consultado en una entrevista televisiva sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va”. Además, tras la tensión iniciada por Patricia Bullrich, quien pidió la declaración jurada del funcionario, el mandatario adelantó que se presentará antes del 31 de julio.

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