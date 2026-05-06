miércoles 06 de mayo de 2026
POLITICA
TENSIÓN EN EL OFICIALISMO

Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni adelante la presentación de su declaración jurada

La senadora de La Libertad Avanza consideró que el jefe de Gabinete debería publicar sus bienes antes del plazo previsto para despejar dudas sobre las denuncias en su contra.

Patricia Bullrich en AmCham Summit 2026 14042026
Patricia Bullrich en AmCham Summit 2026 | Pablo Cuarterolo

La senadora Patricia Bullrich le pidió al jefe de Gabinete Manuel Adorni que adelante la presentación de su declaración jurada para aclarar las denuncias sobre su patrimonio. “Cuanto antes se resuelva, mejor”, sostuvo la dirigente oficialista en medio de la polémica que atraviesa al Gobierno de Javier Milei.

Noticia en desarrollo...

LB

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

También te puede interesar
En esta Nota