Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni adelante la presentación de su declaración jurada

La senadora Patricia Bullrich le pidió al jefe de Gabinete Manuel Adorni que adelante la presentación de su declaración jurada para aclarar las denuncias sobre su patrimonio. “Cuanto antes se resuelva, mejor”, sostuvo la dirigente oficialista en medio de la polémica que atraviesa al Gobierno de Javier Milei.
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LB
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