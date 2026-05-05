El descargo del ministro de Seguridad bonaerense contra Patricia Bullrich

La escalada de críticas entre las administraciones de Axel Kicillof y Javier Milei alcanzó un nuevo pico de tensión debido a los cruces por la gestión del delito juvenil y el control territorial. Ante las acusaciones de ineficacia lanzadas desde la Nación, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Javier Alonso señaló que Patricia Bullrich prioriza una "realidad paralela" de redes sociales y marketing político, advirtiendo que la falta de inversión federal y el abandono de las fronteras profundizan la crisis de seguridad.

El actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cargo en el que sucedió a Sergio Berni en diciembre de 2023, Javier Alonso, cuenta con una formación académica como licenciado en Criminalística y una trayectoria en la gestión de políticas de seguridad pública tanto a nivel provincial como nacional. Se ha especializado en la planificación estratégica y en la formación de cuadros policiales, manteniendo una línea de gestión que prioriza el control territorial y la inversión en recursos operativos para las fuerzas de seguridad bonaerenses.

En estos días recientes hubo un fuerte intercambio con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien, a partir del violento robo de un niño de 12 años cerca de La Plata, lo acusó de “no ministro”, de “inútil” al gobernador Kicillof. Usted dijo que se estaba poniendo nerviosa porque el gobierno nacional está cayendo en la opinión pública. ¿Cuál es la situación de la seguridad y la disputa con Bullrich?

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Creo que hay tres planos. Está la realidad, está la gestión y está la realidad paralela de las redes sociales, donde parece que la verdad no importa y se puede decir cualquier cosa. Evidentemente, ella se pronuncia por un hecho lamentable, que nos duele: el robo que sufrió un nene de 12 años en la ciudad de La Plata. Es una persona que ya está detenida, tiene antecedentes penales, purgó una condena en la cárcel de la provincia y le robaron el celular. La verdad que esa situación es triste y nos duele mucho.

Estaba reflexionando sobre lo que usted decía de los tres planos y me viene a la memoria una frase de alguien que ocupó su posición, pero le tocó gobernar una provincia. Me estoy refiriendo al actual gobernador de Santa Fe, Pullaro, que decía que Patricia Bullrich hacía muy buen marketing con el tema de seguridad, pero no sabía de seguridad. Entonces, usted mencionaba el plano de las redes sociales, estos otros lugares en los que aparece la realidad construida de otra manera. Esto que decía el gobernador Pullaro, que lo antecedió a usted en la misma tarea, ¿le parece plausible?

La gestión de la ministra Bullrich se caracterizó por una impronta de comunicación y una agenda legislativa que terminó de concretar cuando entró al Senado. Pero la verdad que parecen la oposición hablando. Porque hay que separar el plano legislativo. Algunas leyes que se discutieron son muy importantes, pero en el Ejecutivo hay que ejecutar acciones y la verdad que no se está haciendo nada.

Al contrario, yo creo que el gobierno está desmantelando la fuerza de seguridad.

Si uno ve el nivel de inversión que tiene la fuerza de seguridad, las pobres condiciones de trabajo que tienen los efectivos de las fuerzas federales, más allá de lo personal y de los sueldos —que es un tema crítico y difícil—, no tienen patrulleros, no hay helicópteros, la frontera está absolutamente descuidada. Un gobierno que hizo un marketing político muy importante con la seguridad. Por eso yo distingo lo que es la realidad: la gestión es malísima, y además fíjense que todo el logro que ella se atribuye es la baja de los homicidios, que depende de las policías de las provincias y de las justicias provinciales, porque los homicidios no son temas de la política nacional.

Yo creo que la acción que yo he valorado siempre fue la acción en Rosario y la acción en Salta que se está llevando adelante, que eso ha impactado en la disminución de los homicidios en esas dos ciudades.

Pero después la realidad es que en la provincia de Buenos Aires nosotros el año pasado tuvimos 750 homicidios, hace 10 años teníamos 1.700, hace 20 años había 2.700 homicidios. Este año, los primeros cuatro meses que llevamos de trabajo, redujimos 10% más los homicidios respecto a los cuatro meses del año anterior. El año pasado fue el año con menos homicidios en ocasión de robo y en estos primeros cuatro meses del año llevamos 40% menos de homicidios en ocasión de robo.

Por supuesto que la realidad es difícil, que hay vecinos que sufren violencia, robos, hechos delictivos, pero los homicidios bajaron drásticamente.

Los robos de autos están en su piso mínimo, los robos de motos se redujeron un montón. Lo que más está creciendo, en línea con lo que escuchaba antes, es que hay una implosión de las familias. El delito que más creció es la violencia intrafamiliar y la violencia de medianeras. Los conflictos barriales que se traducen en hechos, muchas veces, de tentativa de homicidio o lesiones graves.

Y después se han duplicado los hechos violentos de una violencia lesiva, con un tiro en la rodilla, con un intento de homicidio, con homicidios por deudas de dinero. En enero del año pasado teníamos 132 casos; en enero de este año tuvimos 240. En febrero y en marzo igual: se duplicaron casos que tienen detrás un motivo de deudas de dinero, que obviamente son familias que recurren a un prestamista que está en el marco de la ilegalidad, que está en un circuito criminal, que tiene tasas usurarias y que es capaz de cualquier cosa para recuperar su dinero.

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Familias que tienen ingresos por un millón de pesos y deben 24 o 25 millones de pesos en siete u ocho meses de deuda. Entonces, eso se está sintiendo, algo está crujiendo, pero después no se ve una dinámica de violencia o de descontrol en la seguridad de los barrios. Esa es la realidad.

Trabajamos muchísimo en la gestión. Mire, los robos están en la misma línea que en los años anteriores, no es que han crecido desmesuradamente. Lo que se ve es que hay muchos menos homicidios, hay menos robos agravados por el uso de arma, porque usted sabe: los homicidios y las tentativas de homicidio son una consecuencia del robo a mano armada o de un ajuste de cuentas, porque lo que bajaron son los homicidios en ocasión de robo.

Los femicidios bajaron también, pero los homicidios que se mantienen iguales son los ajustes de cuentas.

En lo que va de este año —cuatro meses—, se registren 73 enfrentamientos armados entre la policía de la provincia y los delincuentes, no cuando los policías viajan para trabajar. De esos, 56 ocurrieron en ese contexto. Los 73 casos se dan cuando hay un delito en curso y la policía interviene. Ese es el nivel de fricción que tenemos en la calle porque estamos trabajando, hay persecuciones y eso se traduce en enfrentamientos armados, cosa que no ocurre con las fuerzas federales.

Le pregunto a usted: ¿qué hecho recuerda en los últimos dos años donde hubo enfrentamientos armados, donde hubo un asedio a una organización criminal?

Cuando ocurrió el triple homicidio, ahora está llegando “Pequeño J” en extradición. Nos decían que no existía. Teníamos un narco peruano muy importante y el gobierno nacional no sabía que existía eso. Se escaparon tres delincuentes caminando por la frontera y fueron detenidos por fuerzas policiales de países vecinos.

Entonces, hay un gobierno que no está invirtiendo en la fuerza de seguridad, lo que hace que el personal esté bastante de brazos caídos. Y después hay un ministerio que funciona. Está la ministra, yo con Monteoliva hablo, trabajamos, intercambiamos información de inteligencia criminal, trabajamos mucho con la justicia federal, mucho con la justicia provincial. Estamos haciendo allanamientos y desmantelando organizaciones de narcomenudeo, incluso narcotráfico, porque llegamos hasta los proveedores.

Pero eso no se corresponde con una acción de gobierno nacional, un gobierno nacional que nos debe 11.000 millones de dólares a la provincia. Entonces, se habla de superávit del gobierno nacional, pero ese superávit lo estamos financiando desde las provincias. La provincia de Buenos Aires dejó de recibir los fondos de la jubilación, los fondos de la seguridad y los fondos de los salarios docentes. Ahora van a suspender el Remediar, 75 medicamentos que llegan a 20 millones de personas que no tienen obra social, lo que ha servido para optimizar el servicio de salud, porque hay enfermedades crónicas y antibióticos que, si no se toman, después van a ser mucho más caros en los hospitales.

Entonces hay una visión muy estrecha del gobierno nacional, y toda esta crisis que está empezando a ocasionarse por la macroeconomía —porque la macroeconomía está ordenada a fuerza de asfixia de las provincias— está generando una crisis en las familias y también en las empresas, que empieza a producir mucha conflictividad. Para que eso llegue a la sociedad va a tardar un tiempo, como pasó en el 2001. La crisis más terrible que vivimos explotó en seguridad en el año 2005. En ese año, la provincia de Buenos Aires registró su pico de homicidios y también los secuestros extorsivos, usted se acordará.

Entonces, hay un delay en el que la crisis se va transformando en una situación más crítica. Eso no está pasando todavía. Sí se está viendo una crisis muy fuerte en las familias.

¿Inicialmente la gente consume ahorros o consume futuro endeudándose?

Exactamente.

¿Y que después se le acaba la posibilidad de seguir, no puede pagar y ya no le queda más ahorro para vender, y entonces hay un proceso de tiempo, dependiendo del acceso al crédito o de los ahorros que tenga la persona, que hace que inicialmente no se note el efecto del ajuste en la seguridad?

Sí, porque además hoy están las billeteras digitales que, sin solicitar un crédito, la gente tiene un dinero que puede gastar, porque no tiene que hacer la formalidad de ir a un banco a pedirlo. Aparece como hasta mágicamente, le diría yo, y eso aparece en la billetera.

Enseguida que se consume eso y no lo pueden pagar, se bloquea y se quedan afuera de todo ese mundo de intercambio digital. Tienen que volver a recurrir al efectivo, y el único lugar donde consiguen efectivo es en ámbitos relacionados al juego clandestino, al narcomenudeo o a prestamistas de los barrios que cobran intereses muy caros.

Entonces empieza a complejizarse una dinámica muy violenta, que es lo que está ocurriendo en algunos lugares.

Usted comenzó diciendo que hay distintos planos.

Para mí la realidad está pasando por este lugar y esta realidad es la que está afectando la imagen del gobierno también, más allá de los casos de corrupción, más allá del desgaste por sostener figuras que ellos quieren sostener y toda esta situación del debate en torno a Adorni y a las diferentes causas que hay.

Creo que hay una preocupación real en buena parte de la sociedad que está crujiendo en las empresas, en toda esta situación que se explicaba antes: una destrucción del empleo, una destrucción de un entramado familiar y comunitario, que está haciendo que se empiece a vivir una crisis económica fuerte, sobre todo en los barrios, con chicos del colegio secundario que están dejando de ir para hacer changas, para subirse a una aplicación. Ha crecido muchísimo la informalidad. Estos son todos indicadores verificables.

Y está creciendo una violencia sosegada que está al interior de las casas fundamentalmente, y eso no se corresponde con una violencia en el ámbito de lo público. No se nota un crecimiento de la violencia en lo público.

Después está la gestión de la seguridad. Nosotros estamos garantizando los mismos niveles de patrullaje. Desde que llegamos, cada cuatro horas recorremos el 75% de las ciudades. Trabajamos en una política de gobernanza con los municipios, donde logramos alinear los objetivos con los 135 municipios. Hoy el intendente escucha el 911 y hemos logrado reducir a la mitad los tiempos de respuesta. Por eso la policía llega cuando hay robos en curso y eso se traduce en enfrentamientos armados.

Esa gestión no se nota en el gobierno nacional, porque la frontera sigue estando librada a su suerte, la droga entra a la provincia como si nada y no se ve una acción clara. Y después están las redes sociales, donde empieza a declarar Bullrich, que ve que hay un gobierno que empieza a caerse, por lo que muestran las encuestas. Al mismo tiempo, la imagen de Milei tiene una suerte de espejo invertido con el gobernador Kicillof: cuando Milei baja en las encuestas, el gobernador sube. Sí, por ahora son encuestas, no quiere decir más que eso, pero eso pone nervioso al gobierno nacional.

Respecto de Bullrich creo que es una gran legisladora. Creo que tiene un liderazgo importante, que tuvo un liderazgo importante hacia el interior de las fuerzas y que fue capaz de sortear muchas dificultades por su capacidad política, por su impronta, sobre todo frente a la falta de aumento del gobierno nacional en los sueldos, con la situación de la obra social, que es crítica. Ella fue capaz de sostener una situación, pero después no hay un hecho concreto que se traduzca en acciones.

La verdad es que su política se tradujo en reformas legislativas, no en bases de la Policía Federal, en una renovación para hacer el FBI de Argentina. No se han instalado unidades investigativas en cada una de las economías regionales. No se ha fortalecido la frontera, no tenemos tecnología innovadora para patrullar el espacio físico ni el virtual.

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Hay mucho apoyo en la embajada de Estados Unidos. Usted verá en las redes sociales cómo el embajador es omnipresente en las acciones del Ministerio de Seguridad y hay un respaldo en agencias internacionales que no está ni bien ni mal, es algo que ocurre. Pero no se ven acciones concretas.

Los prefectos dicen que los barcos no pueden salir porque no tienen combustible. Entonces, la situación es crítica en ese punto, y eso los delincuentes lo ven y la droga sigue entrando.

Hay una acción distintiva que fue el patrullaje en Rosario y en Salta, dos hechos destacados. Hay una agenda legislativa que marca una impronta y eso es lo que tenemos hasta ahora.

MV