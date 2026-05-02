"Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña": fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso

El violento robo que sufrió un nene de 12 años en La Plata generó un fuerte intercambio entre Patricia Bullrich y Javier Alonso. La senadora de La Libertad Avanza apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, y éste le respondió sin filtros: "Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña".

“Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”, escribió la referente libertaria en su cuenta de X.

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Y añadió: “Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien. Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY”.

La respuesta de Javier Alonso a Patricia Bullrich

Javier Alonso, ministro de Seguridad de Kicillof, comenzó su respuesta a Patricia Bullrich parafraseando una cita de Néstor Kirchner: “¿Qué le pasa, Patricia, está nerviosa?”.

A continuación, recordó el pasado de la referente de LLA: “Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”.

Y agregó: “Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”.

Alfonso chicaneó a Bullrich diciendo: “Este ‘no ministro’ al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles. Es el mismo ‘no ministro’ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”.

En ese punto, el funcionario de Kicillof se puso irónico: “Habla de ‘no hacer nada’ cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019, Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay”.

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El ministro cerró su descargo escribiendo: “Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”.

HM