Bullrich en Córdoba sobre el caso Adorni: “Quizás no tiene el cuero tan duro como yo”

En una jornada atravesada por la agenda política nacional, Patricia Bullrich visitó Córdoba y dejó definiciones sobre el rumbo económico del Gobierno y la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La dirigente participó de una disertación en la Bolsa de Comercio y luego brindó declaraciones a la prensa.

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En materia económica, Bullrich sostuvo que el país se encuentra “muy blindado frente a los shocks externos” y defendió el programa impulsado por el presidente Javier Milei. “El rumbo no se puede torcer un milímetro porque sería retroceder 100 años. El camino es el correcto”, afirmó, al tiempo que destacó el control de la inflación y las reformas estructurales en marcha.

Consultada por la causa judicial que investiga a Adorni, la exministra adoptó una postura de cautela y remarcó el respeto institucional. “No vamos a condenar a nadie y no vamos a violar el principio de inocencia”, expresó. En esa línea, subrayó que el oficialismo no intervendrá en el proceso judicial: “Este gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: nosotros no nos entrometemos con las cuestiones judiciales”.

Además, Bullrich se refirió a la situación personal del funcionario y su recorrido reciente en la política. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo, y agregó que “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella para afrontar este tipo de escenarios.

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Sobre la decisión del funcionario de mantener silencio, Bullrich explicó que responde a una estrategia en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita. “Él ha decidido mantener una posición de silencio y dejarlo en manos de la Justicia”, señaló. A pesar de ello, manifestó confianza en el desenlace: “Tenemos confianza en que las cosas van a salir bien”, aunque aclaró que “hay un fiscal y un juez que son los que van a decidir”.

Además, insistió en que no habrá definiciones políticas anticipadas sobre el caso. “No hablamos de hipótesis futuras. Hoy hay una investigación judicial en marcha”, remarcó, y agregó: “Vamos a tratar de volver a que las personas sean inocentes hasta que sea la Justicia la que decida otra cosa”. También hizo referencia al impacto personal de la situación: “Nos duele, imagínense la familia Adorni”.

Demoras en PAMI

Por otra parte, Bullrich se refirió a las demoras en la atención del PAMI, un tema que genera preocupación entre jubilados. La dirigente atribuyó los inconvenientes a problemas administrativos vinculados a pagos y buscó llevar tranquilidad. “Es una situación muy temporal que tiene que ver con un tema de pagos que se están regularizando”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ya trabaja para resolver la situación en el corto plazo. “El ministro tiene la situación muy clara y sabe que este retraso en algunos pagos lo va a arreglar lo antes posible”, afirmó. Según indicó, las demoras se vinculan también con el contexto económico general y el impacto de aumentos preventivos en distintos sectores, como el de combustibles.

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“Hay que llevarle tranquilidad a la gente, estos meses fueron difíciles”, reconoció, y sostuvo que el sistema debería normalizarse en breve. De esta manera, buscó despejar incertidumbres sobre la continuidad de las prestaciones y garantizar que los problemas actuales no implican una crisis estructural del organismo.

Durante su paso por la ciudad, Bullrich también cuestionó a la Justicia laboral por frenar reformas impulsadas por el Ejecutivo. “Es una locura que un juez trabe una ley que votaron ambas cámaras y que no viola la Constitución”, afirmó.

Finalmente, reconoció las dificultades del contexto actual, aunque se mostró confiada en la dirección del Gobierno. “Estos meses fueron difíciles, pero la situación se va a regularizar”, concluyó.