Taxis en Córdoba: actualizan tarifas con subas de hasta 25%

El transporte en Córdoba capital vuelve a registrar un incremento que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios. A partir de este sábado 11 de abril, la tarifa del servicio de taxis aumentará un 25%, tras la autorización de la Municipalidad en un contexto de suba de costos para el sector.

Con la actualización del cuadro tarifario, la bajada de bandera diurna pasará a costar $1.798, mientras que la nocturna ascenderá a $2.322. El ajuste responde a un pedido previo del sector, que venía advirtiendo sobre las dificultades para sostener la actividad.

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Desde el Sindicato de Conductores de Taxis explicaron que la suba se vincula principalmente con el incremento de los costos operativos. “El aumento se debe a los fuertes ajustes que sufrimos en los servicios como el seguro de responsabilidad civil contra pasajeros y el aumento del GNC”, señalaron, y agregaron: “Lamentamos este difícil momento que estamos viviendo en lo económico”.

Uno de los factores que más influyó en la actualización fue el reciente aumento del GNC, que el 1° de abril registró subas de entre el 6% y el 13% en estaciones de servicio de la provincia. Este escenario, sumado a otros costos del sistema, terminó por impulsar el nuevo esquema tarifario.

El incremento se enmarca en un contexto de presión sobre los servicios de transporte urbano, donde los ajustes buscan acompañar la evolución de los costos, aunque con impacto directo en los usuarios.