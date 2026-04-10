El cantante Ricky Martin no se quedará a dormir en Córdoba tras su presentación de este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, ya que continuará de inmediato con su agenda en Buenos Aires, donde tiene previstos nuevos shows en el marco de su gira.

La información fue confirmada por el productor Carly Jiménez en Punto a Punto Radio, quien explicó que la decisión responde a cuestiones logísticas y técnicas vinculadas a los próximos recitales. “Tenemos la necesidad de hacer pruebas de sonido en el Campo Argentino de Polo, que es un formato distinto, más abierto, y requiere preparación previa”, detalló.

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Más allá de su breve paso por la ciudad, el show en Córdoba se presenta como uno de los eventos musicales más convocantes del año. El artista llega tras iniciar su gira en Montevideo y con un fuerte vínculo con el público argentino. “No necesita sacar un hit nuevo para llenar un estadio. El público argentino lo compra emocionalmente para toda la vida”, sostuvo Jiménez.

En cuanto a la organización, el productor señaló que el montaje será similar al de otros espectáculos realizados en el Kempes, con una disposición que prioriza la cercanía del público al escenario. “Todos van a estar muy cerca, incluso en sectores con visión restringida la experiencia es muy buena”, afirmó.

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Asimismo, recomendó asistir con anticipación debido a la magnitud del evento. “No es un lugar al que llegás 15 minutos antes. Hay que ir con tiempo, dejar el auto, caminar y ubicarse”, indicó, en referencia a la logística de acceso y circulación en el estadio.

Por último, Jiménez dejó abierta la posibilidad de una nueva visita del artista a la provincia. “No pudimos sumar otra fecha ahora, pero hay conversaciones para un regreso. Ojalá se pueda dar este mismo año”, concluyó.