Rambaldi reclama $900 millones a Colón Punilla por pagos superiores al consumo y advierte: “es plata que sale del bolsillo de los vecinos”

El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, aseguró que el municipio mantiene una negociación con la Provincia de Córdoba y la empresa Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A. por una compensación económica que, según cálculos municipales, supera los 1.200 millones de pesos. El planteo surge tras la instalación de un macromedidor a fines de 2024, que permitió comparar el consumo real de agua con los montos abonados durante más de un año.

La situación, que también incluyó interrupciones del servicio en marzo, abrió un debate sobre el esquema de concesión, la infraestructura del sistema y la necesidad de mayor previsibilidad para los municipios de Sierras Chicas. “Estamos hablando de una empresa que recibe miles de millones, pero no rinde cuentas, no paga tasas municipales y no presenta un plan de mantenimiento. Y mientras tanto, 150 mil vecinos dependen de ese servicio”, advirtió Rambaldi en diálogo con Perfil Córdoba.

Según explicó el intendente, el conflicto comenzó tras el cambio de gestión municipal en 2023. Hasta ese momento, La Calera no pagaba el agua en bloque que proveía la Provincia. Sin embargo, luego de perder las elecciones, la gestión saliente firmó un acuerdo para comenzar a pagar el servicio con un cálculo estimado de consumo, ya que no existían macromedidores que midieran el caudal real.

“Cuando asumimos detectamos que los metros cúbicos eran superiores a los que consumíamos y empezamos a reclamar”, explicó Rambaldi.

Durante más de un año, el municipio pagó el servicio mientras reclamaba una revisión. La respuesta llegó recién a fines de 2024, cuando la Justicia ordenó instalar un macromedidor en la planta potabilizadora. “Cuando se instaló el macromedidor quedó demostrado que nos estaban cobrando más agua de la que consumíamos. Eso generó una deuda a favor de La Calera que hoy ronda los 900 millones de pesos”, señaló.

A esa cifra se suman tasas impagas e inversiones municipales no reconocidas, lo que eleva el reclamo total a unos 1.200 millones de pesos, según el municipio. “Es el equivalente a la obra más grande que tenemos hoy, como la repavimentación de la calle Bolívar. Es dinero de los vecinos y tenemos la obligación de reclamarlo”, sostuvo.

“Yo como intendente tengo que defender el bolsillo de los vecinos. Estamos hablando de recursos que podrían destinarse a obras, servicios o mejoras para la ciudad”, sostuvo.

Amenazas de corte y tensión en la negociación

El conflicto escaló cuando la empresa comenzó a reclamar pagos mientras se discutía la compensación de la deuda. Según el intendente, incluso hubo amenazas de corte del servicio antes del vencimiento de las facturas. “Nos amenazaron con cortar el agua a toda la ciudad: a los colegios, al hospital, a los dispensarios, a los bomberos. Dependemos 100% de este monopolio”, denunció.

La negociación actualmente se desarrolla en una mesa tripartita entre municipio, Provincia y empresa, con mediación de organismos provinciales.

Rambaldi insistió en que el municipio sí pagó durante más de un año tanto a la Provincia como luego a la empresa. “A esta Sociedad Anónima le hemos pagado entre 2.000 y 2.500 millones de pesos. Y la pregunta es: ¿dónde está ese dinero? ¿a dónde se va?”, planteó.

Dos crisis de agua en marzo y una falla estructural

El intendente también relató que durante marzo la región sufrió dos crisis importantes de abastecimiento. La primera, según denunció, ocurrió cuando la empresa redujo el caudal hacia La Calera en medio de la disputa por la deuda. “Durante casi 48 horas tuvimos problemas de agua porque empezaron a cerrarnos el grifo de ingreso”, aseguró.

El segundo episodio ocurrió días después, cuando se rompió el caño principal que abastece a la planta potabilizadora. “Se metió un neumático en el caño abductor. Eso generó una falla que dejó sin agua a 150.000 vecinos de Sierras Chicas”, afirmó.

Para el intendente, el episodio expuso falta de mantenimiento e inversión en el sistema. “No puede ser que un neumático genere una crisis regional. Estamos hablando de infraestructura crítica”, cuestionó.

“No podemos cortarle el agua a los colegios, al hospital, a los dispensarios, a los adultos mayores, a toda la ciudad”, señaló el intendente.

Falta de balances, tasas impagas y reclamos por transparencia

Rambaldi también cuestionó la falta de información pública sobre la empresa. Según indicó, el municipio no recibió balances financieros, plan de mantenimiento, detalles de inversiones o información sobre destino de fondos. Además, aseguró que la empresa no estaría habilitada formalmente en La Calera y mantendría deudas por tasas municipales.

“Nos deben más de 65 millones de pesos en tasas. Todas las empresas pagan. ¿Por qué ellos no?”, planteó. “Somos el mayor aportante de dinero y aun así la comunicación es complicada y no hay rendición de cuentas”, afirmó.

“El que tiene que salir a repartir agua en camiones somos nosotros. El que entrega botellones somos nosotros. El que pone la cara siempre es el intendente”, sostuvo.

Mientras tanto, la negociación continúa. “Queremos regularizar la situación, pero primero tienen que reconocer la deuda y garantizar transparencia. Estamos defendiendo el dinero de los vecinos”, aseguró Rambaldi. “Yo como administrador tengo la obligación de reclamar que ese dinero vuelva a la ciudad en obras, maquinaria o mejoras”.