Show sorpresa en el Buen Pastor: Chano confirmó el regreso de Tan Biónica a Córdoba

Una tarde cualquiera en Córdoba se transformó en un momento inesperado cuando Chano apareció en el Paseo del Buen Pastor y terminó protagonizando un show improvisado que sorprendió a quienes estaban en el lugar. En medio de la presentación, el artista confirmó que Tan Biónica volverá a la ciudad el próximo 14 de noviembre.

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Lo que comenzó como una simple caminata del músico por la zona rápidamente se convirtió en un recital espontáneo. Minutos antes, había anticipado en sus redes sociales: “Estoy de paso en Córdoba. Me voy a caminar un rato por el Buen Pastor”. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando empezó a cantar y reunió a decenas de personas que se acercaron para verlo en vivo.

En ese contexto, el anuncio de la banda elevó aún más la expectativa. La presentación será en la cancha de Instituto Atlético Central Córdoba, un escenario que ya forma parte de la historia reciente del grupo. La confirmación generó entusiasmo inmediato entre los fanáticos que presenciaron el momento.

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El regreso se enmarca en la gira “El Regreso”, que marcó la vuelta de la banda a los escenarios con nuevo material luego de varios años. En marzo de 2024, el grupo había realizado su última “noche mágica” en ese mismo estadio, un show que dejó una fuerte conexión con el público cordobés.

Con este anuncio, Tan Biónica suma una nueva parada en Córdoba, donde buscará repetir la experiencia de sus últimos shows, en un regreso que ya genera gran expectativa entre sus seguidores.