Basualdo asumió en Diputados y propuso llevar la comisión al interior del país

La diputada nacional Carolina Basualdo fue designada como presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la primera reunión del año del cuerpo legislativo.

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La dirigente, representante de Córdoba, llegó al cargo impulsada por sus pares del bloque Provincias Unidas, con el respaldo político de los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. Además, su nombramiento contó con el aval de legisladores de los distintos bloques que integran la comisión.

Tras asumir, Basualdo destacó el rol de los gobiernos locales en la construcción de un federalismo efectivo. “Al federalismo real lo representan los 2.304 gobiernos locales que se arremangan y todos los días trabajan para que sus comunidades vivan mejor”, sostuvo. En esa línea, propuso que la comisión sesione de manera periódica en el interior del país para conocer de primera mano las realidades de cada región.

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Durante el encuentro, también se planteó la necesidad de jerarquizar los asuntos municipales dentro de la agenda legislativa, con foco en problemáticas concretas que atraviesan las provincias. Entre ellas, se mencionaron los fondos adeudados por la Nación a municipios y provincias en áreas clave como transporte, salud, educación y obra pública.

Basualdo cuenta con una trayectoria vinculada a la gestión local. Fue intendenta de Despeñaderos y participó en distintas redes de trabajo a nivel nacional e internacional, como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y la Red de Ciudades Educadoras. Su experiencia, señalaron desde su entorno, será clave para impulsar un modelo de trabajo con enfoque federal y protagonismo de las ciudades.