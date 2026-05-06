Caso Adorni: levantaron el secreto fiscal del jefe de Gabinete y de su esposa

El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.
El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.
Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
En los últimos días se supo de propiedades del funcionario, tales como los departamentos de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, y de la calle Miró, en Caballito; la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; una propiedad en el partido bonaerense de Morón, que estaría a nombre de Angeletti; y un departamento en La Plata. Además, se sumaron gastos en efectivo, generalmente en moneda extranjera, usados para pagar reformas en sus inmuebles y viajes.
Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior, así como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.
Además, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.
Grandio, a través de su productora, ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandio con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.
Sumado a eso, este miércoles 6, Leandro Miano, socio de Pablo Martin Feijoo, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y ratificó que Manuel Adorni le debe a Feijoo 65 mil dólares, relacionados con la compra-venta del departamento de Caballito.
En desarrollo...
RG