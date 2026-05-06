"La verdad es que estamos ante una situación inédita", describió un analista en cuanto al caso Adorni

El analista político, Hernán Reyes, en comunicación con Canal E, se refirió a que la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni abrió un fuerte debate político en Argentina.

Hernán Reyes describió el momento actual: "La verdad es que estamos ante una situación inédita". Sobre la misma línea, explicó el rol histórico del cargo: "La figura del Jefe de Gabinete fue creada por la reforma constitucional del 94 para funcionar como un fusible que no sea sobre el Presidente".

Las particularidades del gobierno de Javier Milei

Sin embargo, marcó que el comportamiento del actual gobierno rompe con esa lógica: "Milei claramente, desde su comienzo, nunca ha sido un presidente convencional ni tradicional". En este sentido, agregó que, "tiene su propio modo de funcionar y de interpretar la realidad".

Uno de los puntos más críticos es el efecto político del caso. Según Reyes, el sostenimiento de Adorni afecta directamente el discurso oficial: "Es sorprendente que lo siga sosteniendo cuando claramente está impactando fuertemente en la opinión pública".

Dudas en la sociedad sobre el combate contra la casta

Además, vinculó el tema con una de las principales banderas del oficialismo: "Sobre un tema sobre el cual el Gobierno ha hecho bandera, que es ir en contra de la casta". Asimismo, fue aún más directo respecto a las sospechas: "Todo parece indicar que hay un hecho de corrupción que Manuel Adorni no puede justificar sus ingresos".

El entrevistado también puso el foco en el contraste entre la situación económica del país y las denuncias: "La última revelación de la remodelación de la casa Adorni en la que invirtió aparentemente más de 200.000 dólares".

Y detalló el impacto simbólico: "Incluye elementos lujosos como una cascada, jacuzzi, etcétera, en un contexto donde la mayoría de los argentinos están realmente luchando por llegar a fin de mes".