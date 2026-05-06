Analistas recomiendan rebalancear carteras tras la fuerte suba del Merval

La directora de Bell Investments, Emilse Córdoba, analizó en Canal E la reacción positiva de los mercados financieros frente a la tensión geopolítica en Medio Oriente. Según explicó, los inversores interpretaron como una señal favorable la posibilidad de una desescalada del conflicto, pese a la fuerte volatilidad que mostraron activos vinculados al petróleo.

Además, la especialista sostuvo que el actual contexto obliga a los inversores a revisar estrategias, rebalancear carteras y ser mucho más selectivos al momento de posicionarse en activos argentinos.

“El mercado claramente no quiere una guerra”

Durante la entrevista, Córdoba explicó que la suba de los mercados estuvo vinculada a una reacción excesiva frente a las expectativas de distensión internacional.

“Hay como una sobrereacción, claramente el mercado y el mundo no quieren una guerra”, señaló al analizar la jornada financiera.

También destacó que los balances positivos de varias empresas internacionales ayudaron a impulsar las alzas, especialmente en sectores alejados del petróleo y de la tensión geopolítica.

La recuperación del Merval y los activos argentinos

La especialista se refirió al rebote del Merval, que logró recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante los últimos meses.

“Podemos llegar a ver una recuperación de algunos activos argentinos que estaban por el piso”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el índice local tiene una fuerte ponderación de compañías petroleras, lo que obliga a analizar con cautela cada movimiento del mercado.

Además, señaló que los bancos continúan afectados por el deterioro del consumo y el aumento de la mora.

“Ya no cualquier activo va a subir”

Córdoba remarcó que el escenario actual exige una mirada mucho más selectiva sobre las inversiones.

“Se pone cada vez más minucioso el análisis que tenemos que hacer, porque ya no cualquier activo va a subir”, sostuvo.

En ese sentido, recomendó evaluar tomas parciales de ganancias luego de las fuertes subas registradas en algunos activos financieros.

“Quizás sea un buen momento para hacer una toma de ganancias”, expresó al referirse a instrumentos de renta fija y bonos soberanos.

El petróleo y el impacto de la guerra

Otro de los ejes centrales fue el comportamiento del petróleo, que mostró una fuerte baja tras las señales de alivio geopolítico.

“Es bastante difícil que el petróleo pueda perforar los 90 dólares”, explicó Córdoba.

Según detalló, incluso si el conflicto disminuye, la reconstrucción de infraestructura y la reorganización de la matriz energética seguirán sosteniendo precios elevados.

También alertó sobre el impacto inflacionario que genera un petróleo caro en economías como la de Estados Unidos.

Trump, las elecciones y el riesgo político

La directora de Bell Investments consideró que las tensiones internacionales también tienen una fuerte lectura política vinculada a Donald Trump y las próximas elecciones estadounidenses.

“Trump es Trump y rompe cuando quiere negociar”, afirmó al describir el estilo del expresidente norteamericano.

Además, señaló que el contexto electoral obliga a la administración estadounidense a mostrar resultados rápidos frente a la inflación y el desgaste político interno.

Bonos argentinos y rebalanceo de cartera

Consultada sobre la deuda soberana argentina, Córdoba sostuvo que el riesgo político sigue teniendo un peso importante en los precios de los bonos.

“Por la misma tasa hoy se puede asumir menos riesgo”, explicó al comparar bonos soberanos con obligaciones negociables privadas.

En esa línea, recomendó revisar las carteras de inversión y priorizar decisiones racionales por encima de la emocionalidad.

“El momento de rebalancear la cartera es cuando los mercados están cerrados, para tomar decisiones sin emocionalidad”, concluyó.