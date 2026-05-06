Gastón Alonso sobre los datos de recaudación: “Ya son nueve meses consecutivos de caída”

El economista Gastón Alonso analizó los primeros indicadores económicos de abril y aseguró que los datos tempranos muestran señales de desaceleración en la actividad. En diálogo con Canal E, advirtió sobre la caída de la recaudación, el retroceso en la venta de autos y las diferencias cada vez más marcadas entre sectores ganadores y perdedores del modelo económico.

Además, cuestionó la política fiscal del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que las rebajas impositivas favorecen principalmente a sectores de mayores ingresos y a empresas exportadoras, mientras persisten dificultades en la industria, el comercio y la construcción.

“Abril viene medio mal”

Durante la entrevista, Gastón Alonso explicó que abril será un mes clave para evaluar si la recuperación observada en marzo logra sostenerse o vuelve a frenarse.

“Abril viene medio mal, abril respecto a marzo no nos deja una sensación de que el mes fue muy bueno”, sostuvo al analizar los primeros datos de actividad.

Según detalló, los indicadores tempranos muestran una economía con dificultades para consolidar una recuperación sostenida luego de la fuerte caída registrada en febrero.

La caída de la recaudación y el impacto económico

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la baja de la recaudación fiscal. Alonso señaló que abril cerró con una caída interanual real del 3,8%, lo que marca nueve meses consecutivos de retroceso.

“Es la novena caída consecutiva de la recaudación y eso es una mala señal”, remarcó.

Para el economista, el dato refleja un nivel de actividad que todavía no logra recuperarse plenamente. “Cuando comparamos abril de 2026 contra abril de 2025, está peor”, indicó.

También explicó que parte de la caída se vincula a las rebajas impositivas impulsadas por el Gobierno, especialmente en derechos de exportación y bienes personales.

“Hay ganadores y perdedores”

Alonso cuestionó el discurso oficial que plantea neutralidad en las políticas económicas y aseguró que el esquema actual beneficia a determinados sectores.

“Cuando vemos qué impuestos caen y qué impuestos crecen, encontramos los ganadores y los perdedores”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las rebajas fiscales favorecen principalmente a exportadoras y contribuyentes de altos ingresos. “A los más ricos les bajaron los impuestos”, expresó al referirse a los cambios en Bienes Personales.

También criticó la eliminación de programas como la devolución del IVA para productos de la canasta básica y cuestionó que el Gobierno reinstalara el impuesto a las ganancias para trabajadores.

La venta de autos y el avance de los importados

Otro de los datos que generó preocupación fue el comportamiento del sector automotor. Alonso explicó que las ventas de autos no mostraron un buen desempeño en abril y alertó sobre el crecimiento de los vehículos importados.

“Del total de autos vendidos en abril, el 70% fueron importados y solo el 30% de producción nacional”, señaló.

Además, destacó que las ventas de autos de lujo crecieron de manera exponencial tras la reducción de impuestos internos impulsada por el Gobierno.

“El Gobierno hizo que los autos de lujo sean mucho más baratos hoy”, sostuvo durante la entrevista.

Según detalló, una reconocida marca premium pasó de vender 143 unidades en el primer cuatrimestre de 2023 a más de 1.100 unidades en el mismo período de 2026.

El récord de motos y el crecimiento del trabajo informal

En contraste con el sector automotor, Alonso remarcó que la venta de motos alcanzó niveles récord durante abril.

“Se patentaron más de 80.000 motos y eso representa un crecimiento del 50% respecto al año pasado”, explicó.

El economista vinculó este fenómeno al crecimiento del trabajo en plataformas digitales y al aumento del costo del transporte público.

“Los modelos más vendidos son los más baratos y probablemente esto tenga relación con el crecimiento de trabajadores de delivery”, afirmó.