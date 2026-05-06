Eduardo Jacobs defendió el rumbo económico de Milei: “La economía se está recomponiendo”

El economista Eduardo Jacobs defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y rechazó las críticas sobre una posible crisis de consumo o la necesidad de cambiar el modelo actual. En diálogo con Canal E, sostuvo que la economía “se está recomponiendo” y destacó la desaceleración de la inflación, la mejora de las exportaciones y la recuperación gradual de distintos sectores.

Además, aseguró que la Argentina atraviesa una transición económica “ordenada” tras décadas de malas políticas públicas y consideró que todavía falta avanzar en una mayor apertura de la economía para impulsar el crecimiento y la inversión.

“La economía se está recomponiendo”

Durante la entrevista, Eduardo Jacobs respaldó el programa económico del oficialismo y afirmó: “El modelo está muy sólido, las cosas están marchando muy bien y vamos lentamente abandonando el estado de país caótico y crispado”.

En esa línea, remarcó que el Gobierno logró sostener la actividad económica mientras avanzó en el ordenamiento macroeconómico. “Argentina va a ser el país que más crezca en 2026 de toda América Latina”, afirmó, al citar proyecciones del Banco Mundial.

También destacó la mejora en la calificación crediticia del país y señaló que organismos internacionales comenzaron a mostrar una visión más favorable sobre la economía argentina.

El debate por el consumo y la inflación

Uno de los principales puntos de discusión giró en torno al consumo y la actividad económica. Frente a los cuestionamientos por la caída en algunos sectores, Jacobs negó una contracción generalizada.

“No hay caída de consumo”, sostuvo de manera categórica. Según explicó, la baja de la inflación modificó los hábitos de compra de la población y cambió la dinámica económica.

“Ya no hace falta acumular porque la inflación nos mataba con una inflación del 10 o del 20 mensual”, expresó. Además, agregó: “Ahora se compra por teléfono y uno pide lo que necesita en el momento”.

Para el economista, la economía atraviesa una etapa de reacomodamiento sectorial donde algunos rubros pierden dinamismo mientras otros comienzan a recuperarse.

La transición económica y el empleo

Consultado sobre el impacto del ajuste en el empleo, Jacobs consideró que el mercado laboral logró absorber parte del shock económico sin un deterioro significativo en la desocupación.

“Se hizo todo este ajuste y la tasa de desocupación aumentó un punto”, afirmó, al defender la estrategia oficial.

También sostuvo que existen oportunidades laborales para quienes buscan reinsertarse laboralmente. “Hay muchas oportunidades de trabajo para la gente que lo busca”, indicó durante la entrevista.

En ese contexto, explicó que la economía capitalista genera permanentemente procesos de rotación y adaptación entre empresas y trabajadores.

La apertura económica y las importaciones

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la discusión sobre la apertura comercial y las importaciones. Jacobs sostuvo que Argentina continúa siendo una de las economías más cerradas de la región.

“Seguimos siendo el país más cerrado de América Latina”, aseguró. Además, señaló que el nivel de protección económica argentino continúa siendo muy superior al de otros países.

El economista defendió la necesidad de avanzar hacia una mayor competencia internacional y cuestionó las restricciones comerciales vigentes.

“No podés hacerle pagar el doble a los 47 millones de argentinos”, afirmó al referirse al precio de bienes como los automóviles.

También remarcó que los países que lograron mejorar sus niveles de ingreso lo hicieron a partir de procesos de apertura e inversión. “Los países que no han abierto su economía no crecen”, concluyó.