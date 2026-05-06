Miguel Ponce sobre el WTI: "Hay un número que empieza a ser mágico y que no le estamos dando la suficiente importancia, el 120"

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y evaluó que la tensión en Medio Oriente, el precio del petróleo y los movimientos geopolíticos de Estados Unidos vuelven a estar en el centro de la escena.

Miguel Ponce puso el foco en una variable determinante: "Hay un número que empieza a ser mágico y que no le estamos dando la suficiente importancia, el número 120". Y precisó: "WTI 120 dólares por barril".

Las imposiciones de Wall Street hacia Trump

Según explicó, ese nivel activa mecanismos políticos y financieros: "Hay un taco, o sea, empieza a subir, llega esa cifra y obviamente Wall Street, los mandantes de Trump, le obligan a que genere una noticia que rápidamente lo haga bajar".

Este fenómeno, conocido como “taco trade”, según indicó Ponce, no sería nuevo: "No es el primer taco, sino que Trump nos tiene acostumbrado a varias veces". Sin embargo, advirtió un riesgo mayor: "Uno se pregunta, estamos en un proceso del taco trade a un desorden estructural, porque esto es más preocupante".

Las falencias en el control de Ormuz

En relación al conflicto con Irán, hizo hincapié sobre el desenlace reciente: "Esa operación era un fracaso, un desastre", en referencia al intento de control en el estrecho de Ormuz. Además, describió el escenario actual como una salida parcial del conflicto: "Si son guerras existenciales, obviamente no finalizan con esta llamémosle tregua maquillada de paz".

El entrevistado incluso cuestionó los términos utilizados en los acuerdos: "No dice ambas partes van a levantar las restricciones, sino que dicen van a flexibilizar las restricciones alrededor del tránsito". Y se preguntó: "¿Qué es flexibilizar?".

En ese sentido, planteó que detrás del lenguaje diplomático hay concesiones implícitas: "Dejar que siga cobrando el Irán el paso para las naves que quieran atravesar".