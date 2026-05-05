Recaudación en caída: alertan por el impacto en provincias y empleo público

La recaudación fiscal en Argentina acumula varios meses consecutivos en baja real y enciende señales de alarma en las cuentas públicas. En este contexto, Elisabeth Piacentini explicó que el fenómeno no es aislado ni técnico, sino un reflejo directo de la economía real. “Contando a abril ya son 9 meses que baja interanualmente y no recupera la recaudación”, señaló, y agregó que la caída en impuestos clave como IVA y Ganancias responde a un enfriamiento general de la actividad.

Según la especialista, el descenso en la recaudación está íntimamente ligado al menor consumo. “Si bajó el IVA y ganancias, eso implica directamente que hay menos actividad económica, hay menos ventas y los balances dan menos ganancias”, explicó. Esta dinámica impacta de lleno en provincias y municipios debido a la coparticipación.

Menor consumo, menos empleo y caída de ingresos

Piacentini describió un escenario visible en la vida cotidiana: “Eso se ve en el comercio de la calle, en los shoppings, en la gastronomía, que realmente hay menor consumo”. A esto se suma un deterioro del mercado laboral: “Han bajado las cargas sociales, lo que indica que hay menos puestos de trabajo y que también los sueldos han ido bajando”.

La combinación de menor consumo, empleo más débil y salarios rezagados genera un círculo que profundiza la caída de los recursos fiscales, afectando tanto al sector público como al privado.

Provincias bajo presión y sin margen para bajar impuestos

El impacto en las provincias es especialmente crítico. Piacentini advirtió que muchas jurisdicciones dependen fuertemente del empleo público y enfrentan dificultades para sostener sus gastos corrientes. “Hay provincias que tienen más empleo público que privado, por lo tanto a veces no llegan a pagar todos los sueldos”, afirmó. Incluso, algunas han recurrido a asistencia nacional para cubrir obligaciones básicas.

En este contexto, la posibilidad de una reforma tributaria integral parece lejana. “No están dadas las condiciones… no va a ser un año donde haya una reforma fiscal integral”, sostuvo, descartando cambios profundos en el corto plazo. Además, subrayó que las provincias no pueden reducir impuestos como Ingresos Brutos, pese a los reclamos del sector privado: “No es este el momento, están con un déficit fiscal”.

Por otro lado, el recurso al endeudamiento aparece como una salida parcial: “No hay plata en todos los aspectos”, resumió, señalando también la falta de recortes de gasto en algunas jurisdicciones.

Finalmente, la tributarista planteó una posible vía de recuperación basada en el crédito: “Se necesitaría una gran cantidad de préstamos a las empresas y a las familias”, concluyó, destacando que el acceso a financiamiento podría reactivar la producción y generar un “círculo virtuoso”.