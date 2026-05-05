Federico Fernández: “Teníamos un mercado negro de productos de vapeo que no se sabía de dónde venían”

La decisión del Gobierno de avanzar en una regulación de productos de nicotina abre un nuevo capítulo en el debate sanitario y económico en Argentina. Federico Fernández, presidente de la Fundación Bases, aseguró que la medida apunta a ordenar un mercado que hasta ahora operaba en gran parte en la informalidad. “Lo que se está empezando a hacer en Argentina es sentar las bases para que haya una regulación inteligente de los productos innovadores de nicotina”, afirmó.

El especialista remarcó que el problema de fondo sigue siendo el tabaquismo tradicional. “En Argentina tenemos el problema de que aproximadamente 20% de la población fuma”, explicó, y subrayó que hasta ahora las alternativas más modernas no tenían un marco legal claro. En ese sentido, destacó: “Lo que no había hasta ahora legalmente son productos más seguros de nicotina”.

Vapeo, riesgos y debate sanitario

Fernández planteó que existe controversia sobre los riesgos del vapeo, pero cuestionó algunas posturas más alarmistas. “Decir que el vapeo es más nocivo que fumar es directamente una barbaridad”, sostuvo, apoyándose en estudios internacionales. Según indicó, organismos como el Colegio Real de Médicos del Reino Unido consideran que estas alternativas presentan una reducción significativa del daño.

En esa línea, detalló: “El vapeo es como mínimo 95% más seguro que fumar”, y agregó que otros elementos como las bolsitas de nicotina presentan niveles aún menores de riesgo. Para Fernández, la clave está en eliminar la combustión: “La gente fuma por la nicotina, pero se muere por el alquitrán”.

El analista también hizo foco en la falta de regulación previa: “Lo que teníamos era mercado negro, productos sobre todo de vapeo que no se sabía de dónde venían”, advirtió, señalando que la nueva normativa busca dar trazabilidad y control sanitario.

Experiencias internacionales y el caso argentino

Para respaldar su postura, Fernández citó ejemplos internacionales. “Suecia es un país donde se fumaba mucho y hoy las enfermedades vinculadas al tabaquismo se han derrumbado”, explicó, atribuyendo ese cambio al uso de productos alternativos.

Además, destacó políticas activas en otros países: “El Reino Unido le manda a usted un kit para vapear gratis a su casa”, comentó, como parte de estrategias para reducir el consumo de cigarrillos tradicionales.

En cuanto al escenario local, insistió en la necesidad de avanzar con criterios pragmáticos. “Tratar al antídoto como si fuera el veneno creo que es un error muy grave”, afirmó, en referencia a las restricciones que históricamente afectaron.

Finalmente, aclaró que los nuevos dispositivos habilitados comparten una característica central: “En ninguno de los 3 hay combustión”, lo que, según su visión, representa una oportunidad para reducir daños en la salud pública sin eliminar el consumo de nicotina.