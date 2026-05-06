Javier y Karina Milei respaldan a Adorni, mientras la gestión se paraliza y crece el malestar interno

La Casa Rosada es un hervidero. Cada día que pasa los escándalos patrimoniales y de gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, infringen un nuevo daño al presidente Javier Milei y la co-conductora, Karina Milei.

Las últimas revelaciones indican que Adorni gastó $14 millones en los muebles de su departamento de Caballito. El último vendaval lo había desatado el contratista, Matías Tabar, quien dijo que recibió por parte de Adorni U$S 245 mil dólares en efectivo por reformas en la casa de Indio Cuá. En el entorno del jefe de Gabinete insinúan que Tabar será denunciado. Que faltó a la verdad. Y se escudan, en la declaración jurada que Adorni deberá presentar como funcionario a mediados de año. Sobre lo que no hay explicación es sobre la decisión de Adorni de dar explicaciones a la prensa, si tiene efectivamente los papeles en regla.

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En ese marco, hubo una operatoria en redes para desacreditar a Tabar tildándolo de "kirchnerista". La operatoria duró poco, Tabar es un furioso anti peronista.

Para sumar a la zozobra, el juez Ariel Lijo solicitó levantar el secreto fiscal.

Por ahora, los hermanos Milei sostienen a Adorni. No habrá cambios en lo inmediato. Mucho menos con el Presidente nuevamente fuera del país. Más precisamente en EE.UU. para una nueva visita al Instituto Milken. La última actividad que realizó el Presidente antes de partir a EE.UU. fue en la Casa Rosada. Junto a Adorni, cuando recibieron a la entidad B’nai B’rith Internacional. Cerca de Adorni lo volvieron a leer como una ratificación. Además, rechazan las especulaciones sobre salidas y señalan estar acostumbrados a los "rumores". En los últimos días, sonó fuerte Martín Menem para reemplazar al todavía ministro coordinador.

Los gestos y las señales son de ratificación. Al menos en la superficie. Porque por lo bajo, no hay funcionario, legislador o militante digital que no despotrique contra Adorni. Hoy, a través de La Nación circuló la versión de que Patricia Bullrich le estaría sugiriendo al Presidente que le pida un paso al costado a Adorni, pero Milei se mantiene firme. PERFIL consultó intentando ratificar la información: hubo silencio. ¿Quien calla otorga?

Pese a todo, la semana que culmina lo verá al jefe de Gabinete reforzado en el plano de la gestión. Encabezará una nueva reunión de Gabinete el próximo viernes en horas de la tarde.

Patricia Bullrich le estaría sugiriendo al Presidente que le pida un paso al costado a Adorni, pero Milei se mantiene firme

El Presidente avisó que pasará, (como en el último encuentro) y que luego dejará a Manuel a cargo de la misma. Se venció el plazo para que los ministros presenten el plan de recortes del 20% en gastos corrientes y del 2% en gastos de capital. Se espera que Adorni audite esos avances. Será en un complejo contexto. Adorni auditará el trabajo de los ministros mientras él está siendo auditado por la Justicia.

Ese mismo viernes participará de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El actual CEO de la firma es Daniel Herrero, un hombre de amplia trayectoria en el sector quien supo cultivar buen vínculo con el gobierno de Alberto Fernández. Será a las 9:30 en Zárate, cuando se le dé el puntapié inicial a una planta destinado a la fabricación de camiones y buses.

Mientras Milei esté en EE.UU. junto con el Canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Karina estará en el país. Toda una rareza, tratándose de que la Secretaria General acompaña al Presidente habitualmente en cada uno de sus viajes.



Lo que Manuel Adorni tapa

Karina estará este jueves en San Juan. En Expo Minera. Se trata de una importante feria de minería a la que asistirán también gobernadores. La Argentina ya superó las exportaciones por U$S 6000 millones duplicando las cifras de hace escasos años atrás.

Se conformará una Mesa Federal de Minería. Habrá tres representantes por parte del Ejecutivo en dicho ámbito: Karina, el ministro del Interior, Diego Santilli y el Secretario de Minería, Luis Lucero.

Karina irá también con Juan Bautista Mahiques, con Martín Menem, y con Eduardo “Lule” Menem además de el “Colo” y Lucero. Algunas voces señalan que fue el ministro del Interior quien convenció a Karina de capitalizar el “boom” de la minería mostrándose con los gobernadores que hasta acá vienen mostrando apoyo. La versión se ratificaría si se tiene en cuenta que Santilli estará en la Mesa Federal.

Estarán los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) quien hará de anfitrión, Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). La presencia del mandatario cordobés y del santafesino no es un dato menor: ambas provincias son las principales proveedoras en materia de insumos a nivel local. El entramado pyme de ambas provincias empujaron la readecuación de la Ley de Glaciares, por eso muchos legisladores de esas provincias votaron a favor de la ley.

La presencia de Menem en la comitiva de Karina continúa exacerbando los rumores. Menem debió rechazar este miércoles en una entrevista los rumores que lo ubican como ministro coordinador. "Banco a Manuel Adorni", sostuvo.

En ese marco Menem busca activar una sesión para la semana del 20 de este mes en Diputados. Hoy hubo reunión con referentes de los bloques aliados.

La jugada de Menem busca tabicar la posibilidad de llegar de verse forzado por Milei y Karina a desembarcar en la Casa Rosada. Menem, quiere ser candidato el año próximo en La Rioja y la exposición de un jefe de Gabinete podría ser letal para sus aspiraciones. En la eventual sesión se trataría el PCT (Patentes), la Ley Hojarasca, "zonas frías", y tratados internacionales.

En la previa de su viaje a EE.UU., Javier Milei se apoyó en un grupo de influencers libertarios

Quien aparece (al menos en apariencia) replegado es el asesor Santiago Caputo, quien colabora en la estrategia de comunicación con Adorni. Mientras, conserva áreas de influencia como la SIDE, el ARCA, y también los avances en materia de privatizaciones además de su vínculo con EE.UU. "Santiago ya ni opina", dijo una voz conocedora los pasillos libertarios.

La interna libertaria llegó a tal punto, que los influencers libertarios que se reunieron Milei el lunes por la noche en Olivos, son lejanos a la banda digital de Caputo. Hasta Daniel Parisini, alias el "Gordo" Dan ironizó. Coletazos de la pelea entre Dan y Lilia Lemoine.

Por ahora, atravesado por internas y con la gestión paralizada, Milei y la Casa Rosada resisten la salida de Adorni y apuestan a dar vuelta la página aferrados a la baja de la inflación (tras el pico de marzo por el impacto de la guerra), los tímidos números de mejora de la actividad que asoman, y la posibilidad de reactivar la agenda en el Congreso.