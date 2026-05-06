“Adorni ya es más importante que Milei”: María Fernanda Ruiz analizó la crisis oficialista en “QR!”

En el programa “QR!”, emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso dialogó con la especialista en tecnologías de la comunicación María Fernanda Ruiz sobre el impacto político y digital de la crisis que atraviesa el oficialismo en torno a Manuel Adorni.

Durante la charla, Ruiz sostuvo que el jefe de Gabinete llegó a superar en interés público al propio presidente Javier Milei en las búsquedas y conversaciones digitales desde marzo. “Adorni le superó siete veces a Milei en el interés público”, aseguró, al explicar un estudio realizado sobre tendencias y búsquedas en internet.

El “efecto cascada” del caso Adorni

La especialista afirmó que el Gobierno atraviesa un “estado de negación” frente a la magnitud política del tema y consideró que el oficialismo no logra intervenir comunicacionalmente sobre una agenda que crece de manera constante.

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“Lo que está subestimando el Gobierno es el peso de la sucesión de hechos de corrupción y el efecto acumulativo que generan”, explicó Ruiz. En ese sentido, definió la situación como un “efecto cascada” que impacta en distintos sectores sociales golpeados por la crisis económica.

Además, señaló que durante 2025 las únicas situaciones que lograron competir con la centralidad digital de Milei fueron causas sociales como la educación pública, el Hospital Garrahan, la discapacidad y los incendios en la Patagonia.

En otro tramo del programa, Caruso y Ruiz analizaron una entrevista reciente de Milei, donde el mandatario respondió con tensión a preguntas sobre el tema Adorni. Para la especialista, la actitud del Presidente expuso aún más el problema.

“Lo que termina evidenciando es que hay un problema”, sostuvo Ruiz, mientras que Caruso agregó que el mandatario “conspira contra el mensaje” que intenta instalar el oficialismo.

También analizaron el rol de los periodistas que entrevistan al jefe de Estado y remarcaron que parte del electorado libertario comienza a diferenciar la figura de Adorni de la del Presidente. Según un relevamiento mencionado al aire sobre comentarios en redes sociales, una parte importante de usuarios críticos responsabiliza directamente al funcionario y no al conjunto del Gobierno.

La interna libertaria y el impacto político

Durante el análisis, Ruiz también hizo foco en la interna dentro del oficialismo y en el rol de figuras como Patricia Bullrich y Santiago Caputo dentro del esquema de poder libertario.

Lo que Manuel Adorni tapa

La especialista consideró que el Presidente mantiene una defensa personal de Adorni que podría terminar afectando su propia imagen pública. “Mientras más lo sostenga Milei, más se erosiona su legitimidad”, advirtió.

Sobre el cierre, la conversación derivó en el contexto social y económico del país. Ruiz planteó que el “efecto cascada” del caso Adorni se combina con una crisis estructural que afecta a millones de argentinos y profundiza sentimientos de angustia e incertidumbre.

LB