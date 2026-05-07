Sugestivo posteo de la esposa de Adorni: "Siempre hay que dejar algo atrás"

Mientras avanza la investigación contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, su mujer, Bettina Angeletti, escribió un posteo en su cuenta de Instagram a las 17 horas diciendo: “Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”.

Y agregó, según Clarín, que tuvo acceso al posteo publicado este 6 de mayo: “Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Sobre ese punto, la mujer del jefe de Gabinete de Javier Milei señaló: “Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo”.

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Y cerró diciendo: “Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”.

Difunden videos de las refacciones en la casa de Adorni en Indio Cua que habrían costado 245.000 dólares

Este posteo llega un día después que se conocieran imágenes de las refacciones que el contratista Matías Tabar realizó en la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

El contratista declaró el pasado 4 de mayo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por enriquecimiento ilícito de Adorni, explicando que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín de la vivienda.

Según su testimonio, el trabajo se realizó entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en un lote de 400 metros cuadrados, y por la tarea recibió 245.000 dólares en efectivo, un monto muy superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado por la compra de la casa.

Matías Tabar

Javier Milei defendió nuevamente a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei concedió una entrevista a la señal de noticias LN+, hablando del futuro de Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, acusado de enriquecimiento ilícito. “Ni en pedo se va. O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención”, denunció este miércoles 6 de mayo..

Las fotos del viaje de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, con sus amigas a España

El mandatario acusó al contratista Matías Tabar, que declaró haber hecho modificaciones en la casa del exvocero presidencial por valor de 245.000 dólares, de ser “militante kirchnerista”. Y sumó: “Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

Milei también desautorizó a Patricia Bullrich, quien exigió que Adorni presente su declaración jurada lo antes posible. “Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”, cerró el tema el máximo referente de La Libertad Avanza.