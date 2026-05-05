Se conocieron videos de las refacciones en la casa de Adorni en Indio Cúa que habrían costado 245.000 dólares

Un día después que Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, prestara declaración ante la Justicia, apareció un video de la vivienda del jefe de Gabinete.

En la grabación que dio a conocer el canal TN puede verse el living de una casa que da a un jardín. En ese entorno aparecen albañiles trabajando. Al fondo puede verse una pileta.

Un segundo video de TN muestra la pileta, el jardín, el living de la casa, la escalera, los baños y la cocina de la vivienda.

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Tabar fue llamado a declarar por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por enriquecimiento ilícito de Adorni. El contratista explicó el pasado 4 de mayo que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín de la vivienda. Según el testigo, el jefe de Gabinete de Javier Milei abonó en efectivo y no le pidió factura.

El arquitecto que hizo las refacciones en la casa del country de Adorni dijo que no emitió facturas

El trabajo se realizó entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en un lote de 400 metros cuadrados, y el contratista cobró por su trabajo 245.000 dólares en efectivo, un monto considerablemente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado por la compra de la vivienda.

Como parte de su presentación en los tribunales de Comodoro Py, Tabar entregó documentación que incluye contratos y presupuestos para fundamentar su declaración. También dejó su teléfono celular para que sea peritado con el fin de analizar sus comunicaciones con el jefe de Gabinete y su esposa Bettina Angeletti.

Matías Tabar, el arquitecto de Manuel Adorni

El Gobierno salió a desmentir que Adorni gastó 245.000 dólares en refacciones

El Gobierno negó que Manuel Adorni haya gastado 245.000 dólares en refaccionar su casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, desmintiendo las declaraciones que había realizado pocas horas antes Matías Tabar, el contratista contratado por el jefe de Gabinete.

"Los números no cierran": un arquitecto analizó ítem por ítem la remodelación de Adorni

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el oficialismo negó, de forma rotunda, que la cifra sea tan alta y, por ese motivo, estudian exigir una pericia que permita determinar el costo final de estas obras con la mayor exactitud posible.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Julieta Bettina Angeletti

Cerca del ministro coordinador afirman que el contratista debería haber entregado una factura por el monto total de los arreglos pero ese documento nunca apareció, por ese motivo, evalúan realizan una denuncia al respecto.

HM/DCQ