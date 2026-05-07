La diputada nacional Lilia Lemoine subió contenido explícito voluntariamente: "Nunca tuve OnlyFans"

La diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine compartió en su cuenta oficial de X una foto explícita que se viralizó horas antes, donde se la puede ver teniendo relaciones con su expareja. La joven escribió: “Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans... Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook...”, se defendió.

Lilia Lemoine compartió la foto completa en su cuenta oficial de X

En ese punto, la legisladora apuntó contra su ex, aunque evitó dar su nombre: “Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”.

La viralización de estas imágenes generó un gran escándalo mediático que afecta su rol como diputada y, además, perjudica al Gobierno, que atraviesa una de sus peores crisis luego de las últimas revelaciones sobre Manuel Adorni, el jefe de Gabinete acusado de enriquecimiento ilícito.

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Consultada por PERFIL, la diputada no quiso hacer comentarios.

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Un detalle adicional, que suma más complejidad al caso, es que podría estar implicado en el hecho otro referente libertario. Varios cibernautas sugirieron que el hombre de la foto podría ser Emmanuel Danann, un reconocido influencer cuyo nombre real es Manuel Jorge Gorostiaga que fue novio de Lemoine, pero ella no respondió a estos comentarios.

La realidad es que la relación entre los dos no terminó bien y eso quedó demostrado hace casi un año atrás, más exactamente el 6 de junio, cuando Danann publicó un mensaje en X dirigido a Lemoine y a su colega, la diputada Juliana Santillán, ambas de La Libertad Avanza. “Háganle un favor al gobierno y cierren el ort*; vos, Paola Argento y toda la murga de impresentables que se colaron en el honorable Congreso de la Nación”.

La respuesta de su ex fue: “No. Lavate el pelo. Das mal aspecto. Posta. ¿No te quedó nadie que te quiera después que me fui? Estás intentando dañar al gobierno que va a impedir que vuelva la izquierda... Bancá al 27 al menos, man. Le estás haciendo la segunda a los kukas en el Congreso. ¡No podés ser tan pelotud*! ¡Me da vergüenza ajena después de todo lo que te banqué!”.

La foto de Lilia Lemoine que generó polémica el Día de la Bandera

El 20 de agosto de 2024, Lilia Lemoine viajó a Rosario junto al presidente Javier Milei y su Gabinete para la conmemoración del Día de la Bandera.

La diputada compartió imágenes, en sus redes sociales, donde se la podía ver junto a Sandra Pettovello, los ministros y posando frente al monumento de la Bandera. “Mucha emoción, coraje y esperanza. No va a ser fácil, pero va a ser”, escribió en su posteo.

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Un cibernauta intentó humillarla subiendo una foto de su época como cosplayer, donde aparecía en ropa interior, pelo rosado y con cola de zorro. "¿Antes era más fácil?", ironizó el tuitero en su posteo, pero Lilia no se quedó callada.

La legisladora usó un recurso de Maradona y se autoelogió, citándose en tercera persona: “No puede estar tan buena esta diputada... lpm”.

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