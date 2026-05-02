Lilia Lemoine "boxea" con Villarruel: "Yo ya gané, no traicioné a Javier..."

La diputada Lilia Lemoine 'vive' en el centro de mil polémica en redes, llegó incluso a pelearse en público con Gordo Dan, el tuitero más conocido del universo libertario, pero este viernes quedó nuevamente en el centro de X al replicar un video generado con inteligencia artificial en el que aparece enfrentando en una pelea de boxeo nada menos que a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La pieza, publicada en redes sociales por Fran Casaretto, otro libertario habituado a estas 'creaciones' falsas. Sin embargo, la réplica de Lemoine que es legisladora nacional, apuntando además a otra autoridad del Congreso, generó numerosas repercusiones en redes sociales.

Sucede que los videos de IA en este caso no solo simbolizan la las tensiones internas que sacuden al oficialismo, esencialmente el enfrentamientos entre Villarruel y el presidente Javier Milei, sino que además a ojos de buena parte de la opinión pública estos posteos le dan a la tarea de quienes perciben salarios públicos un cariz poco serio.

El video en cuestión muestra a Lemoine y Villarruel sobre un ring de boxeo, obviamente en una escena completamente creada con IA, pero el montaje suma además la participación del expresidente Alberto Fernández como árbitro del combate, mientras Milei acompaña a la diputada y Villarruel aparece junto al dirigente peronista Guillermo Moreno.

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Mientras, en el público se pueden observar a otras figuras conocidas. Cristina Fernández y Mauricio Macri sentados juntos, "disfrutando el show", Donald Trump "saludando a cámara", mientras Lali "lo mira enojada". Una vez comenzada la pelea se puede ver como Myriam Bregman y Patricia Bullrich se "asombran" por el golpe de Lemoine a Villarruel.

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Junto al video, Lemoine escribió: “El árbitro es una genialidad”. Sin embargo, fue otra frase la que concentró la atención: “Yo ya gané, no traicioné a Javier”. El mensaje es una señal directa hacia el interior del oficialismo, las diferencias entre los distintos sectores de La Libertad Avanza son de publico conocimiento. Como también es de publico conocimiento, lo que esta viviendo la gente, sin embargo, esta gestión prefiere entretenerse con IA.

El episodio volvió a exponer las tensiones dentro del espacio gobernante, especialmente en torno a la relación entre Milei y Villarruel.

LT/HB