Confirman un nuevo caso de Mpox en CABA: qué es, cómo se contagia y cuáles son los síntomas

Un nuevo caso de Mpox fue confirmado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), lo que elevó a ocho el total acumulado en Argentina en lo que va de 2026. La actualización surge del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que también alertó sobre el contexto regional, donde se notificaron 784 contagios en las primeras semanas del año.

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Según el informe oficial, siete de los casos corresponden a residentes de CABA y uno a la provincia de Río Negro, con antecedente de viaje a Chile. Todos los pacientes confirmados son hombres de entre 29 y 43 años, y en la mayoría de los casos se identificó como antecedente el contacto sexual con parejas nuevas o múltiples.

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Qué es la Mpox y por qué preocupa su circulación en Argentina

La Mpox, anteriormente conocida como viruela símica, es una enfermedad viral causada por un virus del género Orthopoxvirus. Se trata de una infección que puede transmitirse entre personas y que, si bien suele ser autolimitada, continúa bajo vigilancia sanitaria por su capacidad de propagación en determinados contextos.

El período de incubación suele oscilar entre 6 y 13 días, aunque puede extenderse hasta los 21 días, y la evolución clínica generalmente se resuelve en un plazo de entre dos y tres semanas.

Cómo se contagia la Mpox: formas de transmisión y factores de riesgo

La transmisión de la Mpox ocurre principalmente por contacto físico estrecho. El contagio puede producirse a través de relaciones sexuales, contacto de piel con piel, secreciones respiratorias o exposición a lesiones cutáneas.

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También puede transmitirse mediante objetos contaminados, como ropa, toallas o ropa de cama. En este sentido, las autoridades sanitarias advierten que el uso de preservativo tiene un rol limitado en la prevención de la Mpox, ya que el virus puede transmitirse por contacto con zonas no cubiertas.

Además, las personas con múltiples parejas sexuales, convivientes de casos confirmados y trabajadores de la salud presentan un mayor riesgo de exposición.

Síntomas de Mpox: cómo identificar la enfermedad a tiempo

Los síntomas de la Mpox se caracterizan principalmente por la aparición de lesiones en la piel o mucosas, que pueden presentarse como manchas, ampollas, úlceras o costras, generalmente dolorosas.

Estas lesiones suelen localizarse en la región genital o anal, aunque también pueden aparecer en otras partes del cuerpo o en zonas no visibles, como la garganta o el recto.

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Entre los síntomas generales más frecuentes se incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, inflamación de ganglios y cansancio. En algunos casos, puede haber coinfección con otras infecciones de transmisión sexual.

Casos de Mpox en 2026: situación en Argentina y en la región

Durante las primeras 15 semanas de 2026, Argentina registró 8 casos confirmados de Mpox, con predominio en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la caracterización del virus, la mayoría de los casos corresponde al clado Ib, mientras que en dos se identificó el clado I.

A nivel regional, la situación muestra una mayor circulación del virus, con 784 casos reportados en América, especialmente en Estados Unidos y Brasil.

Prevención de Mpox: recomendaciones para evitar el contagio

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto cercano con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales sin desinfección y consultar de manera temprana ante síntomas compatibles.

La detección precoz, el aislamiento de los casos y la información a la población continúan siendo las principales herramientas para limitar la propagación de la enfermedad.