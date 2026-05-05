Transporte: los costos subieron 2,42% en abril pero desaceleraron tras el pico de marzo

El Índice de Costos del Transporte (ICT) aumentó 2,42% en abril, marcando una desaceleración frente al salto del 10,15% registrado en marzo, cuando había alcanzado su mayor suba en más de dos años.

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El indicador, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, refleja que, pese a la moderación mensual, los costos del transporte de cargas se mantienen en niveles elevados y continúan tensionando la estructura operativa del sector.

El relevamiento —que mide 11 rubros clave y funciona como referencia para la actualización de tarifas— muestra que en el primer cuatrimestre de 2026 el ICT acumula una suba de 17,8%, por encima del 10,3% registrado en igual período de 2025. En términos interanuales, el incremento alcanza el 46,4%, evidenciando la persistencia de presiones estructurales.

Dinámica de los principales componentes

Durante abril, los distintos componentes mostraron una dinámica heterogénea, con predominio de subas. El mayor impulso provino del rubro Personal (Conducción), que avanzó 6,14% tras la aplicación de la segunda cuota del acuerdo paritario del CCT 40/89 vigente entre marzo y agosto.

El aumento salarial impactó además en otros costos asociados, como Reparaciones (+1,81%), en un contexto de deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales (+3,35%), consolidando mayores presiones sobre las empresas.

El informe señala que entre los rubros con mayores variaciones también se destacó Lubricantes, con un alza del 7%. En tanto, el Combustible —tras el fuerte salto de marzo— subió 1,33%, en parte por el congelamiento temporal de precios aplicado por YPF.

Otros componentes como Neumáticos (+1,05%) y Peajes (+0,52%) registraron incrementos moderados, mientras que la mayoría de los restantes rubros se mantuvieron sin cambios. La excepción fue el Costo financiero, que avanzó 0,82%.

Más allá de la desaceleración puntual, el escenario continúa condicionado por el fuerte incremento del gasoil en marzo, que acumula un 31% en lo que va del año y mantiene su centralidad en la estructura de costos.

En este contexto, desde FADEEAC señalan que la actividad enfrenta un panorama desafiante, atravesado por la elevada incidencia del combustible, señales de desaceleración en la economía real y un deterioro sostenido de la infraestructura logística. A esto se suma el diferimiento en la actualización plena de los impuestos a los combustibles —vigente desde 2024—, que introduce incertidumbre sobre la evolución de los costos en los próximos meses.

FN/AF