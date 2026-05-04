Comenzó el quinto mes del 2026 y con él llegaron los aumentos en los transportes públicos. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó una suba que supera el 11% para el AMBA, mientras que el resto subirá según la misma formula que se viene utilizando, IPC del mes anterior más un 2%, lo que en mayo da un 5,4%. Es en este contexto que resulta fundamental conocer los diferentes beneficios que posee la Red SUBE para economizar en los viajes en transporte público.

Aumentan colectivos y subte en Mayo: cuánto más hay que "cargar" en la SUBE (y los bolsillos)

“Se aplica un aumento del 11,16% en las líneas provinciales (desde la 200 a la 499) y municipales (desde la 500 en adelante) del conurbano”, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a diferentes medios.

“Nosotros venimos con un aumento sostenido del 2%+IPC desde marzo 2025, con algunos aumentos extraordinarios. Este mes daba 5,4% y la diferencia sale del aumento del combustible entre noviembre y abril que fue por encima del 23% y el combustible impacta en la estructura de costo en un 20%”, argumentaron.

Cuánto costará viajar en mayo del 2026

Dependiendo de la cantidad de kilómetros y las secciones, los valores variaran, además hay que tener en cuenta que los costos aumentan considerablemente para aquellos usuarios que no tengan su tarjeta SUBE registrada.

- Las tarifas de los colectivos de la Provincia de Buenos Aires (AMBA) con el 11,16% de aumento para las SUBEs registradas se compone de los siguientes valores:

De 0 a 3 km cuesta $968,53

De 3 a 6 km vale $1.078,95

De 6 a 12 km el monto es de $1.162,06

De 12 a 27 km asciende a $1.245,25

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- Las tarifas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con 5,4% de aumento para las SUBEs registradas tendrán el siguiente costo:

De 0 a 3 km cuesta $753,24

De 3 a 6 km vale $837,65

De 6 a 12 km el monto es de $902,19

De 12 a 27 km asciende a $966,77

- Las tarifas para subtes con el aumento del 5,4% serán:

De 1 a 20 viajes cuesta $1.490

De 21 a 30 viajes vale $1.192,28

De 31 a 40 viajes sale $1.043,24

De 41 en adelante tendrá un valor de $894,21

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Cómo funciona la Red SUBE y qué descuentos se pueden aprovechar

En este escenario de aumentos, la Red SUBE aparece como una herramienta clave para amortiguar el impacto en el bolsillo de los usuarios del transporte público en el AMBA. Se trata de un sistema que integra colectivos, Metrobus, trenes y subtes, permitiendo acceder a descuentos cuando se realizan combinaciones dentro de un período determinado.

El esquema establece que el primer viaje se paga al 100% de la tarifa, mientras que el segundo tiene un 50% de descuento y, a partir del tercero, se abona solo el 25% del valor del pasaje. Estos beneficios se aplican sobre la tarifa mínima vigente y siempre que las combinaciones se realicen dentro de un lapso de dos horas desde el primer pago, según indicaron en el detallado de las condiciones de la red sube.

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Sin embargo, no todos los servicios están incluidos. Las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, es decir, aquellas que van de la 200 a la 499 y las municipales desde la 500 en adelante, quedan excluidas del beneficio, por lo que en esos casos se abona el boleto completo en cada tramo.

Además, en combinaciones mixtas —que incluyen transportes alcanzados y no alcanzados por el descuento— el beneficio se aplica de forma parcial según el orden de los viajes. En todos los casos, es requisito contar con la tarjeta SUBE registrada, ya que el sistema aplica los descuentos de manera automática y personal, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

GZ / lr