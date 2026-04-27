“El boleto sube, pero cada vez hay menos colectivos”, la advertencia de Luciano Fusaro en “QR!” sobre la crisis del transporte

La crisis del transporte público volvió a encender alarmas en “QR!”, el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, en el que analizaron el aumento del boleto, la caída en la frecuencia de los colectivos y la falta de definiciones del Gobierno nacional sobre subsidios.

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó que el sistema atraviesa una situación crítica por el atraso en los subsidios, el aumento del precio del gasoil y la imposibilidad de trasladar esos costos a la tarifa.

“La situación no cambió mucho. Toda nuestra estructura de tarifa y subsidio está basada en un gasoil de $1.740, no de $2.100”, señaló Fusaro, y remarcó que además persiste una deuda millonaria con las empresas.

Deuda, salarios y menos frecuencias

Según detalló, actualmente existe una deuda cercana a los $50 mil millones, justo en la previa del pago de salarios, que además incluyen aumentos paritarios ya pactados. “Hay que pagar salarios y hoy ese dinero no está. Vamos a tener una nueva reunión el jueves y necesitamos soluciones completas”, sostuvo.

Fusaro explicó que aunque hubo aumentos en el boleto, ese incremento no representa más ingresos reales para las empresas porque se descuenta del subsidio estatal. “Han habido aumentos de tarifa, pero ese aumento se descuenta del subsidio. La plata es la misma y además se recibe con demora”, advirtió.

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Durante la entrevista, el titular de AAETA precisó que hoy el subsidio representa cerca del 63% del sistema, aunque si se actualizara correctamente con el valor real del combustible debería acercarse al 80%.

En ese escenario, explicó que el boleto técnico debería ser mucho más alto. “Si hoy tenemos un boleto mínimo de $700, sin subsidios debería ir a $1.500, y el costo real está en torno a los $2.100”, afirmó.

También aclaró que no son las empresas las que piden subsidios, sino que se trata de una decisión de política pública para mantener tarifas más bajas. “Si fuera por nosotros no habría subsidios, porque genera una dependencia permanente de la cultura fiscal”, explicó.

La advertencia por una posible reestructuración

Ante la negativa del Gobierno de aumentar subsidios y la decisión de no trasladar toda la inflación al boleto, Fusaro aseguró que la alternativa que aparece sobre la mesa es una reestructuración del sistema. Y fue contundente: eso significa menos colectivos. “Reestructurar el transporte es quitar colectivos en la calle y ampliar más la frecuencia. No hay otra forma de bajar el costo”, afirmó.

Como ejemplo, explicó que en zonas donde conviven trenes y varias líneas de colectivos, podrían reducirse ramales o directamente eliminar servicios.

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El dirigente empresarial aseguró que esa situación ya empezó a verse en la práctica. “Cuando mirás abril de este año contra abril del año pasado, tenemos un 18% menos de frecuencia. Algunas líneas redujeron hasta un 40%”, detalló.

Incluso recordó que ya hubo empresas que dejaron de operar y otras que están al borde del cierre. “Después de eso, el siguiente paso es cerrar líneas. Ya pasó en la zona norte y hay más empresas en una situación similar”, concluyó.

LB