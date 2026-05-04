Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron 16,8% desde mayo, luego de que el gobierno bonaerense actualizara el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular el monto de las infracciones.

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Con la nueva actualización, la UF pasó de $1.896 a $2.215 y regirá durante el bimestre mayo-junio. Se trata de la tercera suba del año, después de los ajustes aplicados en enero y marzo. El valor vigente de la UF fue establecido por una resolución del área de Seguridad Vial bonaerense, según figura en el portal oficial de infracciones de la Provincia.

La Unidad Fija equivale al valor de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino en su sede de La Plata. Por eso, cada vez que se actualiza ese precio, también se encarecen las sanciones de tránsito

Cuánto cuestan las multas en Provincia de Buenos Aires desde mayo

Con el nuevo valor de la Unidad Fija, las multas más frecuentes quedaron en estos rangos:

Por superar la velocidad máxima, la multa va de $332.250 a $2.215.000.

En el caso de conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes, la sanción puede ir de $443.000 a $2.215.000.

Por circular en contramano o por la banquina, los valores van de $664.500 a $2.215.000.

Quienes circulen sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) pueden recibir una multa de entre $664.500 y $2.215.000.

La misma escala se aplica para quienes crucen un semáforo en rojo, con sanciones de $664.500 a $2.215.000.

También se ubica en ese rango la infracción por circular sin licencia, con multas de entre $664.500 y $2.215.000.

Por no usar el cinturón de seguridad, la sanción va de $110.750 a $221.500.

En tanto, dejar el auto mal estacionado puede costar entre $110.750 y $221.500.

Por circular sin la documentación obligatoria, la multa también va de $110.750 a $221.500.

En el caso de conducir sin seguro, la sanción asciende a entre $664.500 y $2.215.000.

Por conducir alcoholizado, la multa se ubica entre $664.500 y $2.215.000.

La sanción más elevada corresponde a quienes se nieguen a realizar el test de alcoholemia, con valores de entre $1.107.500 y $2.658.000.

Entre las sanciones más caras aparece la negativa a realizar el test de alcoholemia, que puede llegar hasta $2.658.000. También quedan en niveles elevados infracciones como circular sin VTV, manejar sin seguro, cruzar un semáforo en rojo o conducir alcoholizado, con máximos de $2.215.000.

Por qué subieron las multas

El incremento responde al mecanismo de actualización de la Unidad Fija. Como cada infracción tiene asignado un mínimo y un máximo de UF, el monto final se modifica cuando cambia el valor de esa unidad.

Según datos publicados por medios bonaerenses, las multas ya habían tenido una suba de 5,6% al inicio de 2026 y otro ajuste de 4,9% para el bimestre marzo-abril. Con la actualización de mayo-junio, el aumento fue de 16,8%.

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En la práctica, esto implica que una falta considerada leve, como mal estacionamiento o circular sin la documentación obligatoria, puede costar más de $100.000. En el caso de infracciones graves, como manejar alcoholizado, sin VTV o sin cobertura de seguro, el monto puede superar los $2 millones.

Qué documentación hay que llevar para evitar multas

Para circular por la provincia de Buenos Aires, los conductores deben contar con la documentación obligatoria y los elementos de seguridad exigidos en los controles.

Entre los requisitos principales figuran la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del automotor, el comprobante de seguro obligatorio y el certificado de VTV al día.

El peatón primero, pero no a cualquier precio

Además, el vehículo debe circular con cinturones de seguridad, placas de dominio colocadas, matafuego, balizas y sistemas de seguridad en condiciones. En el caso de las motos, el uso de casco homologado es obligatorio.

También se exige respetar la capacidad máxima de ocupantes del vehículo, trasladar a los menores de 10 años en el asiento trasero con el sistema de retención correspondiente y utilizar las luces bajas encendidas en rutas y autopistas durante las 24 horas.

Pago voluntario: cómo funciona el descuento

Quienes reciban una infracción y la paguen dentro del período de pago voluntario pueden acceder a una bonificación del 50% del valor mínimo de la multa.

En las actas automáticas, el vencimiento figura impreso en la notificación. En las actas labradas manualmente por la autoridad de comprobación, el plazo se genera a los 30 días hábiles desde la confección del acta.

Si la multa no se paga dentro del período voluntario ni en las instancias posteriores, el monto puede aumentar por intereses y recargos. Además, la deuda puede generar complicaciones para renovar la licencia, realizar trámites vinculados al vehículo o acceder al libre deuda.

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