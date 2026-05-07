Manuel Adorni mano a mano con Alejandro Fantino, cercado por el escándalo: "No me arrepiento de mis decisiones"

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, aceptó una entrevista con Alejandro Fantino en su programa “La cosa en sí” para su streaming Neura, en medio del avance de la investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, y comenzó hablando de su familia y diciendo cuánto extraña trabajar en radio: “No extraño la tele, no extraño escribir, pero la radio es un dolor en el alma. La extraño horrores, pero horrores, eh, es un tema recurrente en casa. Tiene un algo, eh”.

El funcionario luego habló de su familia: “Tengo hijos chicos. La más chica tiene 5 años y uno de 10. Yo estoy con mi mujer, el gran amor de mi vida, desde hace 15 años, 16 años que la conozco”.

Fantino le preguntó que pasa en su familia con la crisis que está viviendo, teniendo dos hijos menores a cargo. El jefe de Gabinete se sinceró: “Es cierto: uno solo no viviría o no sufriría el dolor que sufren los que te acompañan, mi compañera de vida y mis hijos, yo daría mi vida porque ellos no sufran. Lo cierto es que estando solo no tendría ese apoyo”.

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Y agregó: “No sé qué pasaría si estuviera solo. Por un lado, es cierto, no lo ves sufrir, pero la verdad es que el apoyo es clave, al menos para la gente de a pie como nosotros que no pegamos con los muebles de la Rosada, pero la contención familiar es clave”.

Fantino insistió con el tema: “El tema de tus hijos te lo preguntaba es: ¿cómo se explica esto? ¿Qué les decís?”

Adorni reconoció: “La de 5 tal vez es más inconsciente, pero no entiende mucho lo que pasa, no entiende mucho de que trabaja el papá, vive en una burbuja natural, él otro es más complejo, efectivamente tiene una vida social, tiene compañeritos más grandes, tiene diferentes actividades que hay que protegerlo y hay que explicarle que el papá tiene una posición determinada”.

Luego aprovechó a cuestionar a la prensa, remarcando que se siente hostigado: “Si tenés que llevar los nenes al colegio y se te tiran 10 cámaras encima del auto es una situación difícil de explicarle a un nene chiquito, es muy repudiable. Yo llevo a mi nene al colegio, entonces, chocarte con esas situaciones... llegaron a generar dolor en los nenes. Por supuesto”.

En ese contexto, Adorni recordó cómo fue el proceso por el que terminó sumándose al gobierno de Milei y reconoció que la hermana del Presidente fue la artífice de esa decisión: “Mi decisión se dio el veinte de noviembre, a eso de las cuatro de la tarde. El 19 fue el ballotage. El sábado previo al ballotage fui al hotel a tomar un hotel con él a darle ánimo, fuerza. Yo era amigo de él, pero aparte confiaba ciegamente en las ideas de él. Y entonces voy el sábado y apenas entro al hotel me chistan y estaba Karina en un costado, tomando un café”.

El funcionario recordó: “Ella me dice: 'Hola, Manu, si mañana Javi gana, porque no te venís y le haces la nota, asi tenés la exclusiva de él como presidente'. Ella sabía que ir al bunker implicaba perder mis trabajos en Radio Rivadavia, en América, escribía para Infobae. Me han echado de lugares por mi amistad con Javier. A veces hay que dar vuelta la página y dejar las cosas atrás. Sanar como el sistema te trata de cooptar para que vayas donde quiera que vayas. Miro a mi mujer y me dice: 'Tenés que ir a Javier, apoyarlo, y seguirás con las actividades que haces'. Me subí al auto y me fui a toda velocidad al bunker. Estoy a tres pasos de entrar y escuchó un grito y ahí me di cuenta que la historia empieza a cambiar. Ese grito fue cuando Massa reconoce la derrota”.

El jefe de Gabinete se sinceró: “Pasó el bunker. Al otro día yo tenía que hacer la nota, el 20 de noviembre, que para mí era muy emociante, que era hacerle la nota a mi amigo como presidente electo. En ese momento le dije: 'Siempre quise decir esto: muchas gracias, señor Presidente'. Para mí fue muy emocionante por varias razones: porque le estaba haciendo la nota al presidente electo y además era mi amigo. Ahí me puse a disposición".

Adorní remarcó que "al salir me crucé con Karina y le agradecí por todo. A mí me iba bien en los medios, sabía que iba a tener un final en la primera liga del periodismo, porque estaba haciendo bien las cosas. Entonces le digo 'Gracias, Kari, por la nota, y si en algún momento necesitan algo me avisan'. Y digo: 'Si necesitan un vocero me avisan'. Nos miramos y conectamos con la idea. Y Karina me dice 'perfecto'. Charlé con mi mujer y nos dimos cuenta que era ahora o nunca”.

Fantino le preguntó si no se arrepentía de su decisión, y Adorni le respondió: “Me parece que uno nunca se tiene que arrepentir de sus decisiones porque en el momento vos tomas el contexto y analizas las variables”.

Luego recordó el mal momento que le tocó vivir a poco de asumir como vocero: “Yo tenía entradas para ir a ver a Fito Páez a La Plata, en campo, 14 o 15 de diciembre de 2023. Fui con mi mujer, mi hermana mi cuñado, y me di cuenta que la gente me empezaba a saludar o mirar. Por primera vez sentí que algo raro pasaba. Hacía tres o cuatro días que había asumido. Y cuando salgo del recital nos hacen una emboscada y nos empiezan a agredir a todos y fue un momento extremadamente violento. No sé si ahí tomé conciencia, pero ahí te das cuenta que tu vida anterior no existe más”.

En ese punto, el conductor fue muy directo con su invitado: “Por qué no te sentas a hablar? Vos vivis hace 60 día un misil tras otro, entonces digo, cómo no te sentas, micrófono abierto, solo, y decis: 'Les voy a contar esto es así, así y así'”.

La respuesta del exvocero fue: “Yo soy jefe de Gabinete. Yo no puedo hacer lo que vos sugeris que yo haga. Al estar todo bajo investigación judicial cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron”.

Ante la insistencia de Fantino con este tema, Adorni replicó: “No voy a obstruir el trabajo de la Justicia. La justicia va a aclarar todo. Ahí si voy a hablar, y voy a hablar mucho. Todo el dolor no va a quedar en silencio. Voy a hablar más de lo que se imaginan.

"Es impresionante como te banca Milei", le remarcó el conductor. El funcionario explicó: "Porque sabe la verdad. Se lo digo a él: me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y desde lo espiritual que me da. Independientemente de las declaraciones públicas. Y lo haría con cualquiera. El Presidente tiene convicciones muy firmes. Él jamás ejecutaría a una persona que considera honesta y leal".

Y luego insistió con su viejo argumento: "Se va a aclarar todo en la Justicia. Ojalá que sea rápido. Que todo esto termine lo más pronto posible. Claramente no soy un tipo de la vieja política. Muchas veces sentí que la política quería influir en cuestiones judiciales".

Fantino remarcó la postura de su invitado: “Vos no estás tirando ni siquiera una frase para asustar a la justicia. No te metes. Confías en la Justicia”.

El funcionario recalcó su posición: “Confío en la Justicia, confío en el proceso y confío en lo que soy yo. Al principio hice algún comentario porque no estaba judicializado el tema, y además era la sorpresa de lo que había ocurrido”.

En ese punto, recordó que “hubo otros casos judiciales del Gobierno, no sé, ANDIS, LIBRA, jamás hemos hablado, jamás dijimos ni una coma sobre el tema, y aclaramos que era porque no pensábamos obstruir el trabajo de la justicia. No lo vamos a hacer. Entiendo la lógica que tenía la vieja política, a nadie le importaba nada. Esto no es así. Nosotros no actuamos con cuestiones que implique obstruir el trabajo de la Justicia”.

El conductor remarcó “lo que te está bancando Milei, en serio”, lo que disparó una nueva confesión del invitado: “Soy el que más es consciente de eso. Y te cuento una infidencia: ayer estuve hablando con el Presidente, de temas del Gobierno en general, corté con él a la noche, y a los tres minutos, me empiezan a llegar mensajes de WS está el Presidente en LN+ con Majul. Nunca me contó que iba a salir. Y había cortado con él dos segundos antes. Es un ser maravilloso”.

Sobre las acciones que tomará si es declarado inocente por la Justicia, Adorni adelantó: “No soy una persona vengativa, pero soy una persona justa... no todo es vida pública. Los que pasaron una línea, voy a hablar y voy a actuar como corresponde”.

Fantino aprovechó para preguntarle por la declaración jurada que Patricia Bullrich le exigió que presentara. El jefe de Gabinete evitó la polémica: “Pato es una fenómena. Todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento. Yo comenté que la iba a presentar, entonces ella me espoileó que la iba a presentar antes. Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos, pero la conocí en el poder, antes la entrevistaba. Si lo tendría que haber dicho o no se puede charlar. Era algo que sabíamos todo”.

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