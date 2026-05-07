Roberto Piazza: "La gente está perdiendo un poco la esperanza y la fe"

El reconocido diseñador Roberto Piazza renovó su apoyo al presidente Javier Milei aunque aclaró que él “esperaba otro tipo de cosas” de la gestión del primer mandatario.



“Yo le diría que en realidad esperaba otro tipo de cosas. Sigo apoyándolo porque esto lleva tiempo. No me voy a olvidar nunca que cuando en los primeros días que asumió dijo ´esto por lo menos va a llevar unos 20 años para que se reacomode´. Y muchos estuvimos de acuerdo que unos 20 años”, recordó el modisto.

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Qué dijo Roberto Piazza

“Yo Roberto no tengo tiempo de esperar 20 años ni en pedo, en 20 años no sé si voy a estar vivo o en la Argentina”, expresó en declaraciones al programa “A dos voces” de “TN”.

Cuando se le consultó sobre que no le gustaba de la actual gestión, Piazza respondió: “Esto de Adorni no me gusta para nada. No me gusta esto que acaban de decir de los hospitales, si bien ya fue discutido muchas veces con el Garrahan, que después dijeron una cosa, que después dijeron otra cosa”.

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“La gente está perdiendo un poco la esperanza y la fe”

Además señaló que “la gente, el ciudadano común y corriente, doña Rosa, mí tía, mi prima, mi modista, los hijos, los demás, no entienden todo este berenjenal tan complejo, y entonces están perdiendo un poco la esperanza, un poco la fe”.

“Siguen adelante porque de una manera u otra uno le da trabajo siendo una pyme pero hay un momento en el cual yo no tengo tanto respaldo como para poder seguir enfrentando una empresa como la que tengo”, concluyó Piazza.

Meses atrás el diseñador había considerado que el ministro Luis Caputo “tuvo una frase desafortunada” cuando expresó que “nunca compró en su vida ropa en Argentina porque era un robo”.